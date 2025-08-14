Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Гарантия успеха". Во Франции обрушились на Зеленского после слов о Путине - 14.08.2025
"Гарантия успеха". Во Франции обрушились на Зеленского после слов о Путине
"Гарантия успеха". Во Франции обрушились на Зеленского после слов о Путине - 14.08.2025, ПРАЙМ
"Гарантия успеха". Во Франции обрушились на Зеленского после слов о Путине
Читатели французской газеты Le Figaro резко осудили заявление Владимира Зеленского о предстоящих переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T15:56+0300
2025-08-14T15:56+0300
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro резко осудили заявление Владимира Зеленского о предстоящих переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.Ранее Зеленский назвал встречу лидеров России и США "личной победой" российского президента, заявив, что Киев не намерен выводить войска с востока страны даже в рамках возможного мирного соглашения."Зеленский, ты вскоре уступишь, это факт",— заметил один из читателей.Некоторые пользователи призвали украинского лидера к благоразумию, другие же выразили мнение, что позиция Киева лишь усугубляет ситуацию. В дискуссии прозвучало и мнение, что участие Зеленского в переговорном процессе может навредить."Зеленский не способен вести переговоры. Держать его в стороне — гарантия успеха для проведения саммита Трампа с Путиным". - заметил один из комментаторов.
15:56 14.08.2025
 
"Гарантия успеха". Во Франции обрушились на Зеленского после слов о Путине

Читатели Figaro жестко ответили на слова Зеленского о встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro резко осудили заявление Владимира Зеленского о предстоящих переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее Зеленский назвал встречу лидеров России и США "личной победой" российского президента, заявив, что Киев не намерен выводить войска с востока страны даже в рамках возможного мирного соглашения.
"Зеленский, ты вскоре уступишь, это факт",— заметил один из читателей.
Некоторые пользователи призвали украинского лидера к благоразумию, другие же выразили мнение, что позиция Киева лишь усугубляет ситуацию. В дискуссии прозвучало и мнение, что участие Зеленского в переговорном процессе может навредить.
"Зеленский не способен вести переговоры. Держать его в стороне — гарантия успеха для проведения саммита Трампа с Путиным". - заметил один из комментаторов.
В Financial Times отметили ослабление позиции Зеленского на Украине
В Financial Times отметили ослабление позиции Зеленского на Украине
09:30
 
ПолитикаВладимир Зеленский
 
 
Заголовок открываемого материала