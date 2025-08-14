https://1prime.ru/20250814/zelenskiy-860721522.html
"Гарантия успеха". Во Франции обрушились на Зеленского после слов о Путине
Читатели французской газеты Le Figaro резко осудили заявление Владимира Зеленского о предстоящих переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro резко осудили заявление Владимира Зеленского о предстоящих переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.Ранее Зеленский назвал встречу лидеров России и США "личной победой" российского президента, заявив, что Киев не намерен выводить войска с востока страны даже в рамках возможного мирного соглашения."Зеленский, ты вскоре уступишь, это факт",— заметил один из читателей.Некоторые пользователи призвали украинского лидера к благоразумию, другие же выразили мнение, что позиция Киева лишь усугубляет ситуацию. В дискуссии прозвучало и мнение, что участие Зеленского в переговорном процессе может навредить."Зеленский не способен вести переговоры. Держать его в стороне — гарантия успеха для проведения саммита Трампа с Путиным". - заметил один из комментаторов.
