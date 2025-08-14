Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине, заявил бизнесмен - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/zhiteli-860692884.html
Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине, заявил бизнесмен
Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине, заявил бизнесмен - 14.08.2025, ПРАЙМ
Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине, заявил бизнесмен
Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине и больше заняты решением насущных проблем, заявил РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа,... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T04:02+0300
2025-08-14T04:02+0300
экономика
мировая экономика
аляска
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860692884.jpg?1755133365
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 14 авг - ПРАЙМ. Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине и больше заняты решением насущных проблем, заявил РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа, занимающийся строительным бизнесом. "Война на Украине здесь никого не интересовала и не интересует", - сказал бизнесмен, просивший не называть его имени. Он отметил, что с началом конфликта на Аляску приехало много украинцев. По его словам, в первое время они высказывали недовольство тем, что здесь холодно и темно, однако сейчас эти люди не хотят возвращаться домой, добавил собеседник агентства. Бизнесмен также отметил, что большинство жителей Аляски спокойно отнеслись к тому, что в пятницу в их штате пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где, в частности, предполагается обсуждение украинской тематики. "Людей больше волнует количество рыбы, идущей в реку. Для многих это запасы еды на зиму", - сказал он. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
аляска
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, аляска, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, cnn
Экономика, Мировая экономика, Аляска, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, CNN
04:02 14.08.2025
 
Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине, заявил бизнесмен

Бизнесмен из Анкориджа: жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 14 авг - ПРАЙМ. Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине и больше заняты решением насущных проблем, заявил РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа, занимающийся строительным бизнесом.
"Война на Украине здесь никого не интересовала и не интересует", - сказал бизнесмен, просивший не называть его имени.
Он отметил, что с началом конфликта на Аляску приехало много украинцев. По его словам, в первое время они высказывали недовольство тем, что здесь холодно и темно, однако сейчас эти люди не хотят возвращаться домой, добавил собеседник агентства.
Бизнесмен также отметил, что большинство жителей Аляски спокойно отнеслись к тому, что в пятницу в их штате пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где, в частности, предполагается обсуждение украинской тематики.
"Людей больше волнует количество рыбы, идущей в реку. Для многих это запасы еды на зиму", - сказал он.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
 
ЭкономикаМировая экономикаАляскаУКРАИНАСШАВладимир ПутинДональд ТрампCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала