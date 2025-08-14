https://1prime.ru/20250814/zhiteli-860692884.html
Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине, заявил бизнесмен
Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине, заявил бизнесмен - 14.08.2025, ПРАЙМ
Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине, заявил бизнесмен
Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине и больше заняты решением насущных проблем, заявил РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа,... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T04:02+0300
2025-08-14T04:02+0300
2025-08-14T04:02+0300
экономика
мировая экономика
аляска
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860692884.jpg?1755133365
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 14 авг - ПРАЙМ. Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине и больше заняты решением насущных проблем, заявил РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа, занимающийся строительным бизнесом.
"Война на Украине здесь никого не интересовала и не интересует", - сказал бизнесмен, просивший не называть его имени.
Он отметил, что с началом конфликта на Аляску приехало много украинцев. По его словам, в первое время они высказывали недовольство тем, что здесь холодно и темно, однако сейчас эти люди не хотят возвращаться домой, добавил собеседник агентства.
Бизнесмен также отметил, что большинство жителей Аляски спокойно отнеслись к тому, что в пятницу в их штате пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где, в частности, предполагается обсуждение украинской тематики.
"Людей больше волнует количество рыбы, идущей в реку. Для многих это запасы еды на зиму", - сказал он.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
аляска
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, аляска, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, cnn
Экономика, Мировая экономика, Аляска, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, CNN
Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине, заявил бизнесмен
Бизнесмен из Анкориджа: жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине
АНКОРИДЖ (США, штат Аляска), 14 авг - ПРАЙМ. Жители Аляски мало интересуются конфликтом на Украине и больше заняты решением насущных проблем, заявил РИА Новости русско-американский бизнесмен из Анкориджа, занимающийся строительным бизнесом.
"Война на Украине здесь никого не интересовала и не интересует", - сказал бизнесмен, просивший не называть его имени.
Он отметил, что с началом конфликта на Аляску приехало много украинцев. По его словам, в первое время они высказывали недовольство тем, что здесь холодно и темно, однако сейчас эти люди не хотят возвращаться домой, добавил собеседник агентства.
Бизнесмен также отметил, что большинство жителей Аляски спокойно отнеслись к тому, что в пятницу в их штате пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где, в частности, предполагается обсуждение украинской тематики.
"Людей больше волнует количество рыбы, идущей в реку. Для многих это запасы еды на зиму", - сказал он.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".