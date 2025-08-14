https://1prime.ru/20250814/zoloto-860699204.html

Цена золота стабильна в четверг

Цена золота стабильна в четверг - 14.08.2025, ПРАЙМ

Цена золота стабильна в четверг

Стоимость золота в четверг утром стабильна, рынки оценивают возможности смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США уже на следующем заседании,... | 14.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-14T08:54+0300

2025-08-14T08:54+0300

2025-08-14T08:54+0300

экономика

золото

цены на золото

рынок

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром стабильна, рынки оценивают возможности смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США уже на следующем заседании, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на символические 0,78 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,02%, до 3 407,52 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,15% - до 38,542 доллара за унцию. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (95,8%) ждёт понижения ставки рефинансирования в США уже на следующем заседании в сентябре - до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 3,75-4%. "Рынки учитывают в цене вероятность того, что ФРС США примет решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов в сентябре. Таким образом, доллар слабеет, золото стремится к ценовому росту", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, цены на золото, рынок, торги