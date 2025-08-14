Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена золота стабильна в четверг - 14.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250814/zoloto-860699204.html
Цена золота стабильна в четверг
Цена золота стабильна в четверг - 14.08.2025, ПРАЙМ
Цена золота стабильна в четверг
Стоимость золота в четверг утром стабильна, рынки оценивают возможности смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США уже на следующем заседании,... | 14.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-14T08:54+0300
2025-08-14T08:54+0300
экономика
золото
цены на золото
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_0:137:2400:1487_1920x0_80_0_0_ee5206d5726691dd4b21aab50f3d4377.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром стабильна, рынки оценивают возможности смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США уже на следующем заседании, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на символические 0,78 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,02%, до 3 407,52 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,15% - до 38,542 доллара за унцию. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (95,8%) ждёт понижения ставки рефинансирования в США уже на следующем заседании в сентябре - до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 3,75-4%. "Рынки учитывают в цене вероятность того, что ФРС США примет решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов в сентябре. Таким образом, доллар слабеет, золото стремится к ценовому росту", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/76/841427659_224:0:2357:1600_1920x0_80_0_0_898f504c242f75b15b85380250cc4b33.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
08:54 14.08.2025
 
Цена золота стабильна в четверг

Стоимость золота в четверг стабильна на ожиданиях снижения учетной ставки ФРС США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром стабильна, рынки оценивают возможности смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США уже на следующем заседании, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на символические 0,78 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,02%, до 3 407,52 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,15% - до 38,542 доллара за унцию.
Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (95,8%) ждёт понижения ставки рефинансирования в США уже на следующем заседании в сентябре - до 4-4,25% с текущих 4,25-4,5% годовых, остальные - снижения до 3,75-4%.
"Рынки учитывают в цене вероятность того, что ФРС США примет решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов в сентябре. Таким образом, доллар слабеет, золото стремится к ценовому росту", - сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda).
 
Экономиказолотоцены на золотоРынокТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала