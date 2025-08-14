Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото снижаются ускоренными темпами - 14.08.2025
Цены на золото снижаются ускоренными темпами
Стоимость золота в четверг вечером усилила снижение после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 14.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером усилила снижение после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 20,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,6%, до 3 387,7 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дешевел примерно до 3 404 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро на 18.00 мск дешевел на 1,46% - до 38,048 доллара за унцию. Цены производителей в США за июль выросли сильнее ожиданий в годовом выражении - на 3,3% после увеличения на 2,4% в июне. В месячном выражении показатель поднялся на 0,9%, в то время как ожидался рост только на 0,2%. Аналитики отмечают, что после публикации статистики ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США сократились. Так, по данным CME Group, такого решения на заседании регулятора в сентябре ждет 91% аналитиков, в то время как днем ранее это число составляло 94%. "Цены на золото снижаются, поскольку более сильный, чем ожидалось, рост индекса цен производителей может снизить надежды на понижение ставки (ФРС - ред.)", - цитирует агентство Рейтер главу отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen). Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось на 3 тысячи - до 224 тысяч. Аналитики прогнозировали рост значения.
Новости
18:12 14.08.2025
 
Цены на золото снижаются ускоренными темпами

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером усилила снижение после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 20,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,6%, до 3 387,7 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дешевел примерно до 3 404 долларов за тройскую унцию.
Сентябрьский фьючерс на серебро на 18.00 мск дешевел на 1,46% - до 38,048 доллара за унцию.
Цены производителей в США за июль выросли сильнее ожиданий в годовом выражении - на 3,3% после увеличения на 2,4% в июне. В месячном выражении показатель поднялся на 0,9%, в то время как ожидался рост только на 0,2%.
Аналитики отмечают, что после публикации статистики ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США сократились. Так, по данным CME Group, такого решения на заседании регулятора в сентябре ждет 91% аналитиков, в то время как днем ранее это число составляло 94%.
"Цены на золото снижаются, поскольку более сильный, чем ожидалось, рост индекса цен производителей может снизить надежды на понижение ставки (ФРС - ред.)", - цитирует агентство Рейтер главу отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансена (Ole Hansen).
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю снизилось на 3 тысячи - до 224 тысяч. Аналитики прогнозировали рост значения.
