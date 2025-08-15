https://1prime.ru/20250815/aktsii-860751151.html
Российский рынок акций продолжает рост
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте основной торговой сессии пятницы демонстрирует сдержанный рост в ожидании встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.20 мск растет на 0,14% относительно предыдущего закрытия, до 2 981,45 пункта. В частности, заметно дорожают акции Московского кредитного банка (+2,14%), "Фармсинтеза" (+1%), "Абрау Дюрсо" (+0,88%), "АФК Системы" (+0,53%), "ВК" (+0,49%). Сильно дешевеют акции "ЭН+ Груп" (-1,28%), "Россетей Центр и Приволжья" (-1,19%), "Русала" (-1,12%), "Совкомфлота" (-1,04%), ДВМП (-0,72%). Встреча президентов России и США запланирована в Анкоридже на Аляске вечером пятницы по московскому времени. Центральной темой встречи станет урегулирование украинского кризиса, сообщал помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок выглядит готовым к развитию сдержанного роста, обеспеченного надеждами на позитивные итоги сегодняшней встречи Путина и Трампа, которая начнется после закрытия основных торгов. Американский президент накануне, впрочем, подчеркивал, что более важной может быть вторая встреча, организация которой начнется в случае успешности сегодняшних переговоров", - добавила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Вчера индексу Мосбиржи удалось закрепиться выше локальной зоны сопротивления 2960-2975 пунктов, что создает предпосылки для продолжения роста в начале торгов пятницы, попыток рынка выйти выше 3000 пунктов и обновить локальные максимумы. При этом ближе к концу сессии не исключаем перехода рынка к умеренной коррекции – инвесторы могут сократить часть позиций в преддверии выходных, что позволит зафиксировать прибыль и снизить риски по портфелям", - делится Богдан Зварич из ПСБ. В сложившейся ситуации целевым диапазоном по индексу Мосбиржи в рамках торгов пятницы может стать 2960-3020 пунктов, заключает он.
