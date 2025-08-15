https://1prime.ru/20250815/aljaska-860739349.html

Аляска играет важную роль в отношениях России и США - скульптор

Аляска играет важную роль в отношениях России и США - скульптор - 15.08.2025, ПРАЙМ

Аляска играет важную роль в отношениях России и США - скульптор

Аляска всегда играла и будет играть важную роль в отношениях России и США, заявил РИА Новости основатель Центра наследия коренных народов Аляски, скульптор... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T04:30+0300

2025-08-15T04:30+0300

2025-08-15T04:30+0300

экономика

технологии

россия

аляска

сша

магадан

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860739349.jpg?1755221415

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Аляска всегда играла и будет играть важную роль в отношениях России и США, заявил РИА Новости основатель Центра наследия коренных народов Аляски, скульптор Перри Итон. "Аляска играет и будет играть, как это было и всегда, важную роль в отношениях с Россией, как бы они ни развивались", - сказал Итон. Уроженец острова Кодьяк, он принадлежит народу алутиик. Скульптор подчеркнул, что с началом перестройки жители Аляски участвовали в различных проектах, связанных с Россией. "Многие аляскинцы были вовлечены в это сотрудничество: наше правительство, наши университеты, общественные организации. Я неоднократно ездил в Россию, и меня там очень хорошо принимали как американца, жителя Аляски и русского православного христианина", - сказал он. Итон поделился, как в течение многих лет тесно сотрудничал, в частности, с властями Магадана и ездил туда во главе американских делегаций. "Наши люди очень хорошо относятся к России", - отметил он. Скульптор также назвал правильным с точки зрения народной дипломатии решение провести российско-американский саммит на Аляске. "В плане народной дипломатии это хорошо", - отметил он. Кремль и Белый дом на прошлой неделе объявили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске.

аляска

сша

магадан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, аляска, сша, магадан, владимир путин, дональд трамп