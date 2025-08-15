https://1prime.ru/20250815/aljaska-860739349.html
Аляска играет важную роль в отношениях России и США - скульптор
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Аляска всегда играла и будет играть важную роль в отношениях России и США, заявил РИА Новости основатель Центра наследия коренных народов Аляски, скульптор Перри Итон.
"Аляска играет и будет играть, как это было и всегда, важную роль в отношениях с Россией, как бы они ни развивались", - сказал Итон. Уроженец острова Кодьяк, он принадлежит народу алутиик.
Скульптор подчеркнул, что с началом перестройки жители Аляски участвовали в различных проектах, связанных с Россией.
"Многие аляскинцы были вовлечены в это сотрудничество: наше правительство, наши университеты, общественные организации. Я неоднократно ездил в Россию, и меня там очень хорошо принимали как американца, жителя Аляски и русского православного христианина", - сказал он.
Итон поделился, как в течение многих лет тесно сотрудничал, в частности, с властями Магадана и ездил туда во главе американских делегаций.
"Наши люди очень хорошо относятся к России", - отметил он.
Скульптор также назвал правильным с точки зрения народной дипломатии решение провести российско-американский саммит на Аляске.
"В плане народной дипломатии это хорошо", - отметил он.
Кремль и Белый дом на прошлой неделе объявили, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске.
технологии, россия, аляска, сша, магадан, владимир путин, дональд трамп
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Аляска, США, Магадан, Владимир Путин, Дональд Трамп
