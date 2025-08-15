https://1prime.ru/20250815/aljaska-860740305.html
В Духовном управлении мусульман молятся об успехе саммита на Аляске
В Духовном управлении мусульман молятся об успехе саммита на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ
В Духовном управлении мусульман молятся об успехе саммита на Аляске
В Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) молятся об успехе саммита на Аляске и установлении справедливого мира, рассказал РИА Новости... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T05:15+0300
2025-08-15T05:15+0300
2025-08-15T05:15+0300
экономика
россия
общество
аляска
сша
рф
владимир путин
дональд трамп
дума
рпц
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860740305.jpg?1755224144
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. В Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) молятся об успехе саммита на Аляске и установлении справедливого мира, рассказал РИА Новости первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.
Местом встречи Путина и Трампа в пятницу станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, США. Старт переговоров запланирован на 11.30 по местному времени (22.30 мск). Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи лидеров станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы.
"Мы в Духовном управлении мусульман Российской Федерации молимся об успехе предстоящего саммита между нашим национальным лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Пятнадцатое августа - священный для мусульман, благословенный Всевышним пятничный день. Мы верим, что милостью Аллаха установление справедливого мира, прекращение кровопролитного конфликта достижимо", - сказал Мухетдинов.
О месте встречи Путина и Трампа стало известно 9 августа – когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. Глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископ Алексий призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице - о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих.
После советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов рассказал РИА Новости, что патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успехе переговоров Путина и Трампа на Аляске.
Также о молитве за мир в связи с саммитом рассказали РИА Новости в Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Так, управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган назвал Германа Аляскинского Германа "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку.
Особо помолились святому Герману Аляскинскому и на Валааме, в частности - об успехе России в переговорах на Аляске, сообщал РИА Новости наместник Спасо-Преображенского Валаамского мужского епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова.
Аляска входила в состав Российской Империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено именно валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке.
аляска
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , аляска, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, дума, рпц
Экономика, РОССИЯ, Общество , Аляска, США, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дума, РПЦ
В Духовном управлении мусульман молятся об успехе саммита на Аляске
В Духовном управлении мусульман России молятся об успехе саммита на Аляске
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. В Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) молятся об успехе саммита на Аляске и установлении справедливого мира, рассказал РИА Новости первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.
Местом встречи Путина и Трампа в пятницу станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, США. Старт переговоров запланирован на 11.30 по местному времени (22.30 мск). Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи лидеров станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы.
"Мы в Духовном управлении мусульман Российской Федерации молимся об успехе предстоящего саммита между нашим национальным лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Пятнадцатое августа - священный для мусульман, благословенный Всевышним пятничный день. Мы верим, что милостью Аллаха установление справедливого мира, прекращение кровопролитного конфликта достижимо", - сказал Мухетдинов.
О месте встречи Путина и Трампа стало известно 9 августа – когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. Глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископ Алексий призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице - о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих.
После советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов рассказал РИА Новости, что патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успехе переговоров Путина и Трампа на Аляске.
Также о молитве за мир в связи с саммитом рассказали РИА Новости в Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Так, управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган назвал Германа Аляскинского Германа "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку.
Особо помолились святому Герману Аляскинскому и на Валааме, в частности - об успехе России в переговорах на Аляске, сообщал РИА Новости наместник Спасо-Преображенского Валаамского мужского епископ Троицкий Панкратий (Жердев).
Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова.
Аляска входила в состав Российской Империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено именно валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке.