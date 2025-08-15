https://1prime.ru/20250815/aljaska-860740305.html

В Духовном управлении мусульман молятся об успехе саммита на Аляске

В Духовном управлении мусульман молятся об успехе саммита на Аляске - 15.08.2025, ПРАЙМ

В Духовном управлении мусульман молятся об успехе саммита на Аляске

В Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) молятся об успехе саммита на Аляске и установлении справедливого мира, рассказал РИА Новости... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T05:15+0300

2025-08-15T05:15+0300

2025-08-15T05:15+0300

экономика

россия

общество

аляска

сша

рф

владимир путин

дональд трамп

дума

рпц

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860740305.jpg?1755224144

МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. В Духовном управлении мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) молятся об успехе саммита на Аляске и установлении справедливого мира, рассказал РИА Новости первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов. Местом встречи Путина и Трампа в пятницу станет военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, США. Старт переговоров запланирован на 11.30 по местному времени (22.30 мск). Как рассказали в Кремле, центральной темой встречи лидеров станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. "Мы в Духовном управлении мусульман Российской Федерации молимся об успехе предстоящего саммита между нашим национальным лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Пятнадцатое августа - священный для мусульман, благословенный Всевышним пятничный день. Мы верим, что милостью Аллаха установление справедливого мира, прекращение кровопролитного конфликта достижимо", - сказал Мухетдинов. О месте встречи Путина и Трампа стало известно 9 августа – когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. Глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископ Алексий призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице - о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих. После советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов рассказал РИА Новости, что патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успехе переговоров Путина и Трампа на Аляске. Также о молитве за мир в связи с саммитом рассказали РИА Новости в Русской православной церкви за границей (РПЦЗ). Так, управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган назвал Германа Аляскинского Германа "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку. Особо помолились святому Герману Аляскинскому и на Валааме, в частности - об успехе России в переговорах на Аляске, сообщал РИА Новости наместник Спасо-Преображенского Валаамского мужского епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова. Аляска входила в состав Российской Империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено именно валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке.

аляска

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , аляска, сша, рф, владимир путин, дональд трамп, дума, рпц