https://1prime.ru/20250815/aljaska-860742443.html

На Аляске рассказали о русских именах

На Аляске рассказали о русских именах - 15.08.2025, ПРАЙМ

На Аляске рассказали о русских именах

Николай, Петр, Иосиф, Ирина, Надя и другие русские имена по-прежнему пользуются популярностью среди коренных жителей Аляски, хотя с момента ее продажи Россией... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T07:17+0300

2025-08-15T07:17+0300

2025-08-15T07:17+0300

общество

экономика

россия

аляска

сша

нью-йорк

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860742443.jpg?1755231420

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Николай, Петр, Иосиф, Ирина, Надя и другие русские имена по-прежнему пользуются популярностью среди коренных жителей Аляски, хотя с момента ее продажи Россией США прошло почти 160 лет, заявил РИА Новости бывший вице-губернатор этого штата Лорен Лиман в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Я бы сказал, что у мужчин одно из самых популярных имен – Ник или Николай, как звали моего отца. Он родился в декабре, и его нарекли в честь святого Николая Чудотворца", - сказал Лиман, имеющий русские корни. По его словам, также довольно распространены имена Иосиф и Петр, а среди женщин – Ирина, Наташа и Надя. Лиман поделился, что его дед по отцовской линии приехал в Америку из города Гродно, который тогда был польским, в конце 19-го века добывать золото. Здесь он обосновался в поселении Нинильчик, устроенном в свое время для тех, кто работал в Российско-Американской компании, и женился на Ирине Купер – дочери золотоискателя Джозефа (Иосифа) Купера, основавшего поселение, известное ныне как Купер-Лэндинг. "Мой дед по приезде в Америку поменял фамилию. Мы думаем, что он был Радованский. Во всяком случае, так он говорил моему отцу", - сказал Лиман. По его словам, когда дед оказался в пункте приема иммигрантов на Эллис-Айленд в Нью-Йорке, кто-то посоветовал ему выбрать более простую для произношения фамилию, чтобы было легче найти работу. Лиман отметил, что русские фамилии до сих пор распространены среди жителей Аляски – потомков тех, кто приехал из России. "Например, в моем родном Нинильчике есть Осколковы, Демидовы, Пономаревы", - сказал он.

аляска

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, аляска, сша, нью-йорк, владимир путин, дональд трамп