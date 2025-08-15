"Мы любим русских!" Жители Аляски признались в любви к России

https://1prime.ru/20250815/alyaska-860767284.html

АНКОРИДЖ, 15 авг – ПРАЙМ. Жители Аляски, ожидая встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выражают свою любовь к российскому лидеру и народу, с нетерпением ожидая грядущего саммита, сообщает корреспондент РИА Новости."Мы любим русских! Русские – братья... Да, Путин приезжает в пятницу! Мы любим Путина, мы любим русских! Мы братья", – поделились с агентством представители коренных народов Аляски.Сотрудники одного из крупных ресторанов города 49th State, граждане Казахстана, рассказали РИА Новости, что в последние дни заметили в городе журналистов и ощутили необычный для небольшого города ажиотаж.Одна сотрудница поделилась, что в последнее время в Анкоридже можно отметить наплыв "новых людей", в частности, журналистов.Другие местные жители, например пилот санавиации Алексей, надеются на положительный результат саммита, ожидая, что лидеры смогут "договориться о чем-нибудь хорошем".Также жители Анкориджа вспоминают прошлые периоды сотрудничества России и США, подчеркивая важность его продолжения."Мы хотим предложить миру мир! Если Россия и США помнят дни, когда киты застряли (речь, вероятно, об операции "Прорыв" - ред.), мы помогли друг другу их освободить. Почему мы не можем помириться?" – рассказал ещё один мужчина.

