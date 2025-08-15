https://1prime.ru/20250815/ankoridzh-860737668.html
Тысячи людей следят за движением самолетов, направляющихся в Анкоридж
Тысячи людей следят за движением самолетов, направляющихся в Анкоридж - 15.08.2025, ПРАЙМ
Тысячи людей следят за движением самолетов, направляющихся в Анкоридж
Тысячи людей в режиме реального времени наблюдают за перемещением самолетов, направляющихся в Анкоридж, большинство из них следят за движением российских... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T02:14+0300
2025-08-15T02:14+0300
2025-08-15T02:14+0300
россия
экономика
рф
аляска
москва
юрий ушаков
сергей лавров
андрей белоусов
аэропорт внуково
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860737668.jpg?1755213261
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Тысячи людей в режиме реального времени наблюдают за перемещением самолетов, направляющихся в Анкоридж, большинство из них следят за движением российских спецбортов, вылетевших ранее из Москвы, следует из данных портала Flightradar24.
Согласно данным портала, более 18 тысяч человек следят за самолетом Ил-96-300, вылетевшим ранее в Анкоридж из аэропорта "Внуково". Кроме того, пользователи отслеживают движение самолетов, прибывающих на Аляску из других американских регионов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
рф
аляска
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, аляска, москва, юрий ушаков, сергей лавров, андрей белоусов, аэропорт внуково, мид рф, мид
РОССИЯ, Экономика, РФ, Аляска, МОСКВА, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, аэропорт Внуково, МИД РФ, МИД
Тысячи людей следят за движением самолетов, направляющихся в Анкоридж
Flightradar24: тысячи людей следят за перемещением самолетов, направляющихся в Анкоридж
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Тысячи людей в режиме реального времени наблюдают за перемещением самолетов, направляющихся в Анкоридж, большинство из них следят за движением российских спецбортов, вылетевших ранее из Москвы, следует из данных портала Flightradar24.
Согласно данным портала, более 18 тысяч человек следят за самолетом Ил-96-300, вылетевшим ранее в Анкоридж из аэропорта "Внуково". Кроме того, пользователи отслеживают движение самолетов, прибывающих на Аляску из других американских регионов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.