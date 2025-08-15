https://1prime.ru/20250815/arktika-860758571.html

Эксперты оценили перспективы совместных проектов РФ и США по РЗМ в Арктике

МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Совместное участие России и США в арктических проектах по добыче и переработке редкоземельных металлов (РЗМ) может быть перспективным направлением сотрудничества двух стран, такое мнение выразили РИА Новости опрошенные эксперты. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Опрошенные РИА Новости эксперты предполагали, что одной из тем обсуждения могут быть проекты в сфере редкоземельных металлов. "Перспективным направлением сотрудничества российских и американских компаний может быть совместное участие в арктических проектах по добыче или переработке РЗМ, в частности, разработка Томторского месторождения", - поделилась заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. По словам эксперта, особенность руды данного арктического месторождения в том, что она не требует предварительного обогащения, как другие российские руды РЗМ. Именно поэтому данный проект является перспективным в целях наращивания Россией своих позиций на мировом рынке редкоземельных металлов. Левашенко добавила, что проект Томторского месторождения на сегодняшний день еще требует значительных капиталовложений, поскольку его реализация осложняется двумя факторами: сложной логистикой и необходимостью использования трудоемкой технологии извлечения и переработки руды. "Американские компании могут быть заинтересованы в привлечении инвестиций в данный проект, поскольку это позволит получить финансовые выгоды, ускорить сокращение доминирования Китая в части РЗМ и снизить китайский контроль за мировыми ценами на РЗМ", - пояснила Левашенко. Аналогичного мнения о перспективности совместного развития проектов арктической зоны, для реализации которых может быть задействован Северный морской путь, придерживается директор департамента инжиниринга Kept, руководитель бизнес-направления по работе с горно-металлургическими компаниями Антон Вернигора. Речь идет как о литиевых месторождениях Колмозерском и Полмостундровском, так и о редкоземельном участке недр Томторское. "Ценность представляют зарубежные технологии, накопленный опыт и проверенные производственные схемы для выпуска высокопередовых металлов и специализированных материалов. Однако столь же значимо интегрирование отечественных высокотехнологичных предприятий в международные продуктовые цепочки, поскольку доступ к более широкому рынку может подтолкнуть отрасль к развитию", - подчеркнул он, перечисляя преимущества РФ в этом партнерстве с США. Вернигора добавил, что совместная работа над развитием действующей производственной цепочки от Ловозерского горно-обогатительного комбината до Соликамского магниевого завода также представляется перспективной, так как помимо проекта по получению разделенных РЗМ, предприятие производит титан - важный металл для аэрокосмической отрасли. В феврале текущего года Путин заявлял о готовности РФ предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. В марте глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил, что Москва и Вашингтон начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России. Ранее Минприроды сообщили РИА Новости, что объем выпуска редкоземельных металлов в текущем году ожидается на уровне 2,2–2,6 тысячи тонн, что соответствует показателям прошлого года. В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в 7 раз к 2030 году.

