Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу ростом - 15.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу ростом
2025-08-15T11:52+0300
2025-08-15T11:52+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне макростатистики из Японии и Китая, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,83%, до 3 696,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,73%, до 2 300,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,98%, до 25 270,07 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,04%, до 3 225,66 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 вырос на 0,73%, до 8 938,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 1,71%, до 43 378,31 пункта. ВВП Японии во втором квартале, по предварительной оценке, увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), аналитики прогнозировали рост только на 0,4%. К предшествовавшему кварталу ВВП Японии вырос на 0,3%. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,1%. Промышленное производство в Японии в июне к маю, по окончательным данным, выросло на 2,1%, что лучше предварительной оценки роста на 1,7%. Годовое увеличение составило 4,4%, а не 4%, как сообщалось ранее. Промпроизводство в Китае в июле показало рост на 5,7% в годовом выражении, что меньше ожидаемого роста в 5,9% и меньше увеличения июня в 6,8%. Розничные продажи в КНР в июле поднялись на 3,7% к прошлому году, что также меньше прогноза роста на 4,6% и увеличения предыдущего месяца на 4,8%.
11:52 15.08.2025
 
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне макростатистики из Японии и Китая, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,83%, до 3 696,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,73%, до 2 300,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,98%, до 25 270,07 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,04%, до 3 225,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,73%, до 8 938,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 1,71%, до 43 378,31 пункта.
ВВП Японии во втором квартале, по предварительной оценке, увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), аналитики прогнозировали рост только на 0,4%. К предшествовавшему кварталу ВВП Японии вырос на 0,3%. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,1%.
Промышленное производство в Японии в июне к маю, по окончательным данным, выросло на 2,1%, что лучше предварительной оценки роста на 1,7%. Годовое увеличение составило 4,4%, а не 4%, как сообщалось ранее.
Промпроизводство в Китае в июле показало рост на 5,7% в годовом выражении, что меньше ожидаемого роста в 5,9% и меньше увеличения июня в 6,8%. Розничные продажи в КНР в июле поднялись на 3,7% к прошлому году, что также меньше прогноза роста на 4,6% и увеличения предыдущего месяца на 4,8%.
Котировки, сток
Российский рынок акций продолжает рост
10:26
 
Заголовок открываемого материала