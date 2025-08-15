Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу ростом

https://1prime.ru/20250815/atr-860756176.html

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно увеличились на фоне макростатистики из Японии и Китая, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,83%, до 3 696,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,73%, до 2 300,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,98%, до 25 270,07 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,04%, до 3 225,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,73%, до 8 938,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 1,71%, до 43 378,31 пункта. ВВП Японии во втором квартале, по предварительной оценке, увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), аналитики прогнозировали рост только на 0,4%. К предшествовавшему кварталу ВВП Японии вырос на 0,3%. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,1%. Промышленное производство в Японии в июне к маю, по окончательным данным, выросло на 2,1%, что лучше предварительной оценки роста на 1,7%. Годовое увеличение составило 4,4%, а не 4%, как сообщалось ранее. Промпроизводство в Китае в июле показало рост на 5,7% в годовом выражении, что меньше ожидаемого роста в 5,9% и меньше увеличения июня в 6,8%. Розничные продажи в КНР в июле поднялись на 3,7% к прошлому году, что также меньше прогноза роста на 4,6% и увеличения предыдущего месяца на 4,8%.

