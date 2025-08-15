Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автомобиль Lada Iskra представили в версии такси на МЕФТ - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250815/avto-860759883.html
Автомобиль Lada Iskra представили в версии такси на МЕФТ
Автомобиль Lada Iskra представили в версии такси на МЕФТ - 15.08.2025, ПРАЙМ
Автомобиль Lada Iskra представили в версии такси на МЕФТ
Автомобиль российского производства Lada Iskra в версии для такси представлен на площадке Международного Евразийского форума "Такси" (МЕФТ-2025), передает... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T12:46+0300
2025-08-15T12:46+0300
бизнес
автоваз
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848848381_66:0:1090:576_1920x0_80_0_0_a78eb5d3673123d232aa379c0f6b67eb.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Автомобиль российского производства Lada Iskra в версии для такси представлен на площадке Международного Евразийского форума "Такси" (МЕФТ-2025), передает корреспондент РИА Новости. Так, автомобиль-универсал Lada Iskra SW презентован на стенде "АвтоВАЗа" в типичном для такси ярко-желтом цвете. Международный Евразийский форум "Такси" - крупнейшее профессиональное мероприятие в сфере таксомоторных перевозок и городской мобильности. Форум объединяет лидеров отрасли, представителей власти и экспертов для обсуждения ключевых вопросов развития таксомоторной отрасли.
https://1prime.ru/20250808/avto-860458845.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848848381_267:0:1035:576_1920x0_80_0_0_54cd8ec68624956bf1e0d892c02d075e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, автоваз, lada vision 4x4
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
12:46 15.08.2025
 
Автомобиль Lada Iskra представили в версии такси на МЕФТ

На форуме "Такси" представили автомобиль Lada Iskra в версии для такси

Lada Iskra
Lada Iskra
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Автомобиль российского производства Lada Iskra в версии для такси представлен на площадке Международного Евразийского форума "Такси" (МЕФТ-2025), передает корреспондент РИА Новости.
Так, автомобиль-универсал Lada Iskra SW презентован на стенде "АвтоВАЗа" в типичном для такси ярко-желтом цвете.
Международный Евразийский форум "Такси" - крупнейшее профессиональное мероприятие в сфере таксомоторных перевозок и городской мобильности. Форум объединяет лидеров отрасли, представителей власти и экспертов для обсуждения ключевых вопросов развития таксомоторной отрасли.
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Эксперты рассказали, на сколько подешевели LADA, Chery, Haval и Solaris
8 августа, 10:31
 
БизнесАвтоВАЗLada Vision 4x4
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала