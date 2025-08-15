https://1prime.ru/20250815/avto-860759883.html
Автомобиль Lada Iskra представили в версии такси на МЕФТ
2025-08-15T12:46+0300
бизнес
автоваз
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848848381_66:0:1090:576_1920x0_80_0_0_a78eb5d3673123d232aa379c0f6b67eb.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Автомобиль российского производства Lada Iskra в версии для такси представлен на площадке Международного Евразийского форума "Такси" (МЕФТ-2025), передает корреспондент РИА Новости. Так, автомобиль-универсал Lada Iskra SW презентован на стенде "АвтоВАЗа" в типичном для такси ярко-желтом цвете. Международный Евразийский форум "Такси" - крупнейшее профессиональное мероприятие в сфере таксомоторных перевозок и городской мобильности. Форум объединяет лидеров отрасли, представителей власти и экспертов для обсуждения ключевых вопросов развития таксомоторной отрасли.
Новости
ru-RU
