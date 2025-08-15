Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссия оштрафовала Бельгию почти на €4,5 млн евро, передают СМИ - 15.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Еврокомиссия оштрафовала Бельгию почти на €4,5 млн евро, передают СМИ
2025-08-15T21:55+0300
2025-08-15T21:55+0300
БРЮССЕЛЬ, 15 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия через Суд Евросоюза добилась штрафов для Бельгии на общую сумму почти 4,5 миллиона евро за несвоевременное введение в жизнь новых европейских законов, сообщает информагентство Belga. Первый штраф на 2,1 миллиона коснулся несвоевременного внедрения законодательной директивы об открытых данных и повторном использовании данных государственного сектора. Второй – на 2,35 миллиона – за опоздание в реализации другой директивы о балансе рабочего времени для родителей и лиц, осуществляющих уход за недееспособными. Сообщается также, что штрафы поступят на счет Европейской комиссии. Государства-члены ЕС обязаны обеспечивать соблюдение европейского законодательства, включая внедрение в национальное законодательство директив, которые инициирует Еврокомиссия. Эти директивы, как правило, устанавливают цель по внедрению новых правил и законов, обязательных для членов Евросоюза, и государства-члены самостоятельно определяют в своём законодательстве способы их достижения. Директивы всегда жестко привязаны к срокам, и в случае несоблюдения Еврокомиссия может обратиться в Суд Европейского союза. Обычно ЕК старается урегулировать споры со странами сообщества, не прибегая к штрафам.
Еврокомиссия оштрафовала Бельгию почти на €4,5 млн евро, передают СМИ

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 15 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия через Суд Евросоюза добилась штрафов для Бельгии на общую сумму почти 4,5 миллиона евро за несвоевременное введение в жизнь новых европейских законов, сообщает информагентство Belga.
Первый штраф на 2,1 миллиона коснулся несвоевременного внедрения законодательной директивы об открытых данных и повторном использовании данных государственного сектора. Второй – на 2,35 миллиона – за опоздание в реализации другой директивы о балансе рабочего времени для родителей и лиц, осуществляющих уход за недееспособными.
Сообщается также, что штрафы поступят на счет Европейской комиссии.
Государства-члены ЕС обязаны обеспечивать соблюдение европейского законодательства, включая внедрение в национальное законодательство директив, которые инициирует Еврокомиссия. Эти директивы, как правило, устанавливают цель по внедрению новых правил и законов, обязательных для членов Евросоюза, и государства-члены самостоятельно определяют в своём законодательстве способы их достижения. Директивы всегда жестко привязаны к срокам, и в случае несоблюдения Еврокомиссия может обратиться в Суд Европейского союза. Обычно ЕК старается урегулировать споры со странами сообщества, не прибегая к штрафам.
Города мира. Гент - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
Бельгия построит сеть военных центров обработки данных за миллиард евро
