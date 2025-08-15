https://1prime.ru/20250815/belgiya-860781343.html
Еврокомиссия оштрафовала Бельгию почти на €4,5 млн евро, передают СМИ
Еврокомиссия оштрафовала Бельгию почти на €4,5 млн евро, передают СМИ - 15.08.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия оштрафовала Бельгию почти на €4,5 млн евро, передают СМИ
Европейская комиссия через Суд Евросоюза добилась штрафов для Бельгии на общую сумму почти 4,5 миллиона евро за несвоевременное введение в жизнь новых... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T21:55+0300
2025-08-15T21:55+0300
2025-08-15T21:55+0300
политика
ек
бельгия
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия через Суд Евросоюза добилась штрафов для Бельгии на общую сумму почти 4,5 миллиона евро за несвоевременное введение в жизнь новых европейских законов, сообщает информагентство Belga. Первый штраф на 2,1 миллиона коснулся несвоевременного внедрения законодательной директивы об открытых данных и повторном использовании данных государственного сектора. Второй – на 2,35 миллиона – за опоздание в реализации другой директивы о балансе рабочего времени для родителей и лиц, осуществляющих уход за недееспособными. Сообщается также, что штрафы поступят на счет Европейской комиссии. Государства-члены ЕС обязаны обеспечивать соблюдение европейского законодательства, включая внедрение в национальное законодательство директив, которые инициирует Еврокомиссия. Эти директивы, как правило, устанавливают цель по внедрению новых правил и законов, обязательных для членов Евросоюза, и государства-члены самостоятельно определяют в своём законодательстве способы их достижения. Директивы всегда жестко привязаны к срокам, и в случае несоблюдения Еврокомиссия может обратиться в Суд Европейского союза. Обычно ЕК старается урегулировать споры со странами сообщества, не прибегая к штрафам.
https://1prime.ru/20250814/belgiya-860705714.html
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ек, бельгия, штраф
Политика, ЕК, БЕЛЬГИЯ, штраф
Еврокомиссия оштрафовала Бельгию почти на €4,5 млн евро, передают СМИ
Belga: ЕК оштрафовала Бельгию на €4,5 млн за медленное применение законов ЕС
БРЮССЕЛЬ, 15 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия через Суд Евросоюза добилась штрафов для Бельгии на общую сумму почти 4,5 миллиона евро за несвоевременное введение в жизнь новых европейских законов, сообщает информагентство Belga.
Первый штраф на 2,1 миллиона коснулся несвоевременного внедрения законодательной директивы об открытых данных и повторном использовании данных государственного сектора. Второй – на 2,35 миллиона – за опоздание в реализации другой директивы о балансе рабочего времени для родителей и лиц, осуществляющих уход за недееспособными.
Сообщается также, что штрафы поступят на счет Европейской комиссии.
Государства-члены ЕС обязаны обеспечивать соблюдение европейского законодательства, включая внедрение в национальное законодательство директив, которые инициирует Еврокомиссия. Эти директивы, как правило, устанавливают цель по внедрению новых правил и законов, обязательных для членов Евросоюза, и государства-члены самостоятельно определяют в своём законодательстве способы их достижения. Директивы всегда жестко привязаны к срокам, и в случае несоблюдения Еврокомиссия может обратиться в Суд Европейского союза. Обычно ЕК старается урегулировать споры со странами сообщества, не прибегая к штрафам.
Бельгия построит сеть военных центров обработки данных за миллиард евро