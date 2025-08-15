https://1prime.ru/20250815/benzin-860765813.html

Бензин Аи-92 и Аи-95 торгуются к концу недели разнонаправленно

энергетика

бензин

рынок

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423823_0:217:2871:1832_1920x0_80_0_0_5a70658dcacfa21863d7b512552afd3e.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за неделю выросла на 2,64%, при этом цена на марку Аи-95, напротив, снизилась - на 1,71%, следует из материалов торгов. Только за пятницу цена на бензин Аи-92 увеличилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,64% - до 70 409 рублей за тонну. Марка Аи-95 подорожала на 0,94% - до 78 832 рублей за тонну. Цена на летнее дизельное топливо по итогам торговой сессии выросла на 0,66% - до 58 726 рублей за тонну. Стоимость авиакеросина увеличилась на 0,42%, до 71 625 рублей за тонну, мазута - на 0,8%, до 22 897 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 2,07% - до 21 139 рублей за тонну. Ранее вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на экспорт бензина из страны, сообщило в четверг правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября. Также кабмин обсуждает увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором демпфер не обнулялся бы, однако параметры этого еще не утверждены, сообщали РИА Новости источники, знакомые с ходом совещания у Новака. Речь шла о повышении диапазона отклонения с 1 августа, то есть задним числом, чтобы компании смогли получить выплаты по топливному демпферу. Правительство РФ в конце июля распространило запрет на экспорт бензина на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения вводились для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и пока действуют до 31 августа включительно. Кроме того, с 1 марта действует эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей.

