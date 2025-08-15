Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
россия
финансы
экономика
германия
франция
австрия
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Величина замороженных российских бизнес-активов за рубежом на сегодняшний день ориентировочно составляет 60-80 миллиардов долларов - в основном, это деньги представителей банковского бизнеса, топливно-энергетического комплекса, металлургии и химической промышленности, оценил для РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Ориентировочно величина замороженных российских бизнес-активов за пределами нашей страны может быть оценена в 60-80 миллиардов долларов. Подобный разброс объясняется тем, что к ним можно отнести и деньги на счетах в заграничных банках, и драгоценные металлы в их сейфах, и ценные бумаги, и предприятия", - приводит данные эксперт. В основном их "покрывали льдом и инеем" Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Люксембург, Швейцария и Великобритания. "И не удивительно: многие бизнесмены не только хранили там свои средства, но и покупали недвижимость, да и просто постоянно жили", - поясняет Хазанов. Среди основных отраслей отечественной экономики, которые столкнулись с заморозкой, - банковский бизнес, топливно-энергетический комплекс, металлургия, химия.
россия, финансы, германия, франция, австрия
РОССИЯ, Финансы, Экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, АВСТРИЯ
05:15 15.08.2025
 
Замороженные бизнес-активы РФ за рубежом оцениваются в $60-80 млрд

Эксперт Хазанов: замороженные бизнес-активы РФ за рубежом оцениваются в $60-80 млрд

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Величина замороженных российских бизнес-активов за рубежом на сегодняшний день ориентировочно составляет 60-80 миллиардов долларов - в основном, это деньги представителей банковского бизнеса, топливно-энергетического комплекса, металлургии и химической промышленности, оценил для РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
"Ориентировочно величина замороженных российских бизнес-активов за пределами нашей страны может быть оценена в 60-80 миллиардов долларов. Подобный разброс объясняется тем, что к ним можно отнести и деньги на счетах в заграничных банках, и драгоценные металлы в их сейфах, и ценные бумаги, и предприятия", - приводит данные эксперт.
В основном их "покрывали льдом и инеем" Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Люксембург, Швейцария и Великобритания. "И не удивительно: многие бизнесмены не только хранили там свои средства, но и покупали недвижимость, да и просто постоянно жили", - поясняет Хазанов.
Среди основных отраслей отечественной экономики, которые столкнулись с заморозкой, - банковский бизнес, топливно-энергетический комплекс, металлургия, химия.
 
