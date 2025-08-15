Бизнесмен из США ждет от встречи Путина и Трампа нормализации отношений

https://1prime.ru/20250815/biznesmen-860737843.html
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Русско-американский бизнесмен из Анкориджа заявил РИА Новости, что от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ждет, прежде всего, нормализации отношений в таких практических вещах, как выдача виз и восстановление авиасообщения.
"Я жду решения чисто практических моментов. Мне бы хотелось, чтобы восстановили дипломатическую работу, и мои родственники в России могли получить визу и спокойно сюда приехать", - рассказал бизнесмен, просивший не называть его имени.
Он обратил внимание на сложности с оформлением документов, возникшие после закрытия российских консульств в США. По его словам, сейчас для этого необходимо лично явиться в консульство в Вашингтоне.
"Вы представляете, что такое прилететь из Анкориджа в Вашингтон?" - спросил он.
Бизнесмен также выразил надежду на возобновление авиасообщения с Россией.
"Раньше мы садились в Анкоридже на самолет, через семь часов приземлялись во Франкфурте, а еще через три часа были уже в Москве. Все! Сейчас ни родным сюда прилететь, ни нам", - сказал он.
По его словам, хотелось бы, чтобы такие элементарные вещи были решены.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
