https://1prime.ru/20250815/biznesmen-860737843.html

Бизнесмен из США ждет от встречи Путина и Трампа нормализации отношений

Бизнесмен из США ждет от встречи Путина и Трампа нормализации отношений - 15.08.2025, ПРАЙМ

Бизнесмен из США ждет от встречи Путина и Трампа нормализации отношений

Русско-американский бизнесмен из Анкориджа заявил РИА Новости, что от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ждет,... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T02:32+0300

2025-08-15T02:32+0300

2025-08-15T02:32+0300

бизнес

экономика

россия

сша

вашингтон

москва

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860737843.jpg?1755214347

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Русско-американский бизнесмен из Анкориджа заявил РИА Новости, что от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трамп ждет, прежде всего, нормализации отношений в таких практических вещах, как выдача виз и восстановление авиасообщения. "Я жду решения чисто практических моментов. Мне бы хотелось, чтобы восстановили дипломатическую работу, и мои родственники в России могли получить визу и спокойно сюда приехать", - рассказал бизнесмен, просивший не называть его имени. Он обратил внимание на сложности с оформлением документов, возникшие после закрытия российских консульств в США. По его словам, сейчас для этого необходимо лично явиться в консульство в Вашингтоне. "Вы представляете, что такое прилететь из Анкориджа в Вашингтон?" - спросил он. Бизнесмен также выразил надежду на возобновление авиасообщения с Россией. "Раньше мы садились в Анкоридже на самолет, через семь часов приземлялись во Франкфурте, а еще через три часа были уже в Москве. Все! Сейчас ни родным сюда прилететь, ни нам", - сказал он. По его словам, хотелось бы, чтобы такие элементарные вещи были решены. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

сша

вашингтон

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, вашингтон, москва, владимир путин, дональд трамп