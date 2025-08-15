Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бизнесмен из США хочет, чтобы российские каналы вернулись на местное ТВ - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250815/biznesmen-860742667.html
Бизнесмен из США хочет, чтобы российские каналы вернулись на местное ТВ
Бизнесмен из США хочет, чтобы российские каналы вернулись на местное ТВ - 15.08.2025, ПРАЙМ
Бизнесмен из США хочет, чтобы российские каналы вернулись на местное ТВ
Русско-американский бизнесмен из Анкориджа рассказал РИА Новости в преддверии саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, что хотел бы, чтобы | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T07:32+0300
2025-08-15T07:32+0300
россия
рф
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860742667.jpg?1755232329
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Русско-американский бизнесмен из Анкориджа рассказал РИА Новости в преддверии саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, что хотел бы, чтобы российские каналы снова вернулись на местное телевидение. "Раньше мы могли смотреть русские телеканалы прямо по ТВ. Сейчас этого нет, все запрещено", - сказал бизнесмен, просивший не называть его имя, рассуждая о том, чего он ждет по итогам встречи двух лидеров. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу.
рф
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, РФ, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
07:32 15.08.2025
 
Бизнесмен из США хочет, чтобы российские каналы вернулись на местное ТВ

Бизнесмен из Анкориджа хотел бы, чтобы российские каналы вернулись на местное ТВ

Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Русско-американский бизнесмен из Анкориджа рассказал РИА Новости в преддверии саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, что хотел бы, чтобы российские каналы снова вернулись на местное телевидение.
"Раньше мы могли смотреть русские телеканалы прямо по ТВ. Сейчас этого нет, все запрещено", - сказал бизнесмен, просивший не называть его имя, рассуждая о том, чего он ждет по итогам встречи двух лидеров.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу.
 
РОССИЯРФСШААляскаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала