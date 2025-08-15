https://1prime.ru/20250815/biznesmen-860742667.html
Бизнесмен из США хочет, чтобы российские каналы вернулись на местное ТВ
Бизнесмен из США хочет, чтобы российские каналы вернулись на местное ТВ
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Русско-американский бизнесмен из Анкориджа рассказал РИА Новости в преддверии саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, что хотел бы, чтобы российские каналы снова вернулись на местное телевидение.
"Раньше мы могли смотреть русские телеканалы прямо по ТВ. Сейчас этого нет, все запрещено", - сказал бизнесмен, просивший не называть его имя, рассуждая о том, чего он ждет по итогам встречи двух лидеров.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу.
