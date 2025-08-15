https://1prime.ru/20250815/chen-860740581.html
Ким Чен Ын на встрече с Володиным попросил передать привет Путину
Ким Чен Ын на встрече с Володиным попросил передать привет Путину - 15.08.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын на встрече с Володиным попросил передать привет Путину
15.08.2025 Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным попросил передать привет президенту России Владимиру Путину и пожелал депутатам РФ
СЕУЛ, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным попросил передать привет президенту России Владимиру Путину и пожелал депутатам РФ успехов, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Ким Чен Ын попросил передать теплый привет правительства КНДР и корейского народа в адрес уважаемого президента РФ Владимира Владимировича Путина и российского народа, пожелал Володину и всем депутатам Госдумы России еще больших успехов в законодательной деятельности для обеспечения социально-политической стабильности страны и содействия развитию экономики и улучшения жизни народа", - пишет ЦТАК.
Ранее сообщалось, что Володин во главе делегации находится с официальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике по приглашению Верховного народного собрания КНДР. Ранее состоялась его встреча с председателем президиума Верховного народного совета Республики Цой Рён Хэ, в ходе которой обсуждались новые форматы межпарламентского взаимодействия.
Он также провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, от имени президента России Владимира Путина поздравил руководство и народ КНДР с 80-летием освобождения Кореи от японского колониального господства.
В КНДР 15 августа отмечается национальный праздник — День освобождения Родины: 80 лет назад части Красной армии и отряды корейских патриотов нанесли поражение Квантунской армии Японии и освободили Корейский полуостров. В Южной Корее этот праздник также отмечают как День Освобождения, но не выделяют роль советских солдат в этом деле.
