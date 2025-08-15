Reuters узнало состав американской делегации на саммите с Россией

https://1prime.ru/20250815/delegatsiya-860764583.html
2025-08-15T14:32+0300
2025-08-15T14:32+0300
2025-08-15T14:32+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф вошли в состав делегации США на предстоящем саммите между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом. "Рубио, Латник, Бессент и Рэтклифф едут с Трампом на саммит с Путиным", - говорится в публикации. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
Госсекретарь США Марко Рубио, министр торговли Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф вошли в состав делегации США на предстоящем саммите между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, передает агентство Reuters
со ссылкой на Белый дом.
"Рубио, Латник, Бессент и Рэтклифф едут с Трампом на саммит с Путиным", - говорится в публикации.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах с российской стороны примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Ожидается, что они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Российский Ил-76 прибыл на Аляску, где пройдет встреча Путина и Трампа