В делегацию Трампа на саммит с Путиным вошли 16 человек
В делегацию Трампа на саммит с Путиным вошли 16 человек - 15.08.2025, ПРАЙМ
В делегацию Трампа на саммит с Путиным вошли 16 человек
В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T14:45+0300
2025-08-15T14:45+0300
2025-08-15T15:23+0300
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
марко рубио
цру
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил в пятницу пул Белого дома. Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц. Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.
сша
аляска
сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, цру
США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио, ЦРУ, Политика
В делегацию Трампа на саммит с Путиным вошли 16 человек
Пул Белого дома: в делегацию Трампа на саммит с Путиным вошли 16 человек
ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил в пятницу пул Белого дома.
Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.
Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.
