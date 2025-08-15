Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В делегацию Трампа на саммит с Путиным вошли 16 человек
В делегацию Трампа на саммит с Путиным вошли 16 человек
2025-08-15T14:45+0300
2025-08-15T15:23+0300
ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил в пятницу пул Белого дома. Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц. Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.
14:45 15.08.2025 (обновлено: 15:23 15.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 15 авг – ПРАЙМ. В состав делегации президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске вошли 16 человек, включая членов кабинета министров, советников и специальных представителей, сообщил в пятницу пул Белого дома.
Согласно обнародованному списку, на борту президентского борта находятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпредставитель Стивен Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, а также ряд других помощников и старших должностных лиц.
Ожидается, что саммит двух лидеров состоится в пятницу вечером по московскому времени.
Флаг США
Reuters узнало состав американской делегации на саммите с Россией
14:32
 
