ЦБ отметил рост денежной базы России с 1 по 8 августа
ЦБ отметил рост денежной базы России с 1 по 8 августа - 15.08.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост денежной базы России с 1 по 8 августа
15.08.2025
2025-08-15T11:19+0300
2025-08-15T11:19+0300
2025-08-15T11:19+0300
экономика
банк россии
финансы
россия
денежная база
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 8 августа выросла до 18,64 триллиона рублей с 18,48 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю вырос на 163,5 миллиарда рублей, или на 0,88%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Новости
ru-RU
банк россии, финансы, россия, денежная база
Экономика, Банк России, Финансы, РОССИЯ, денежная база
ЦБ отметил рост денежной базы России с 1 по 8 августа
ЦБ: денежная база России в узком определении с 1 по 8 августа выросла на 0,88%
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 8 августа выросла до 18,64 триллиона рублей с 18,48 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю вырос на 163,5 миллиарда рублей, или на 0,88%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
