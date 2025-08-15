https://1prime.ru/20250815/denbaza-860754060.html

ЦБ отметил рост денежной базы России с 1 по 8 августа

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 8 августа выросла до 18,64 триллиона рублей с 18,48 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. | 15.08.2025

экономика

банк россии

финансы

россия

денежная база

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 8 августа выросла до 18,64 триллиона рублей с 18,48 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю вырос на 163,5 миллиарда рублей, или на 0,88%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

