В Госдуме заявили, что иноагенты пытаются сорвать диалог Путина и Трампа

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Иноагенты пытаются сорвать диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом из-за страха потерять источники дохода за рубежом, заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. "Через своих марионеток русофобы пытаются либо сорвать диалог, либо пустить его в угодном им направлении", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Он также отметил, что заявление о выделении новых партий оружия для Украины было опубликовано иноагентами в преддверии российско-американских переговоров. Среди подписантов-иноагентов беглые артисты, политики, бизнесмены и журналисты. "Беглыми изменниками движет отнюдь не забота о народе Украины, а испуг утратить источники дохода за рубежом", - подчеркнул глава думской комиссии. Пискарев также добавил, что в случае запуска мирного процесса надобность в услугах иноагентов отпадет, как и необходимость тратить на них деньги.

