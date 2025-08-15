Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев опубликовал фото Аляски из иллюминатора самолета
Дмитриев опубликовал фото Аляски из иллюминатора самолета
2025-08-15T03:17+0300
россия
экономика
рф
аляска
сша
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
рфпи
аэропорт внуково
Дмитриев опубликовал фото Аляски из иллюминатора самолета

Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото Аляски из иллюминатора самолета

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который будет принимать участие в грядущих российско-американских переговорах, опубликовал фото Аляски из иллюминатора самолета.
"Солнечно и красиво на Аляске", - так Дмитриев подписал фото, опубликованные им в соцсети Х.
Ранее, согласно данным портала Flightradar24, стало известно, что самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", вылетевший из московского аэропорта "Внуково", прибыл в аэропорт Анкориджа на Аляске.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
 
