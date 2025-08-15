https://1prime.ru/20250815/dmitriev-860774941.html

Дмитриев сообщил, что будет обсуждаться на саммите, кроме Украины

Дмитриев сообщил, что будет обсуждаться на саммите, кроме Украины - 15.08.2025

Дмитриев сообщил, что будет обсуждаться на саммите, кроме Украины

Глава РФПИ, специальный представитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что... | 15.08.2025, ПРАЙМ

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, специальный представитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что у него "боевое" настроение перед переговорами лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.При этом он отметил, что главы государств на предстоящей встрече обсудят вопросы восстановления отношений, экономики и Украины."Мы в том числе занимаемся восстановлением отношений России и США. Важно, что на повестке не только экономические вопросы, не только Украина, но и отношения России и США", - сообщил Дмитриев.

украина

сша

2025

Новости

