Дмитриев сообщил, что будет обсуждаться на саммите, кроме Украины
Дмитриев сообщил, что будет обсуждаться на саммите, кроме Украины
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Глава РФПИ, специальный представитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что у него "боевое" настроение перед переговорами лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.При этом он отметил, что главы государств на предстоящей встрече обсудят вопросы восстановления отношений, экономики и Украины."Мы в том числе занимаемся восстановлением отношений России и США. Важно, что на повестке не только экономические вопросы, не только Украина, но и отношения России и США", - сообщил Дмитриев.
