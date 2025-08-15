https://1prime.ru/20250815/dollar-860757266.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 15.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем уменьшается перед публикацией статистики по розничным продажам и промышленному производству в США,... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T12:02+0300
2025-08-15T12:02+0300
2025-08-15T12:02+0300
экономика
доллар
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cddd29ac4ad17489d68c6eff65e87bf5.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем уменьшается перед публикацией статистики по розничным продажам и промышленному производству в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.54 мск курс евро рос до 1,1682 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1649 доллара. Курс доллара к иене опускался до 146,87 иены со 147,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,31% - до 97,92 пункта. Согласно прогнозу аналитиков, розничные продажи в США в июле выросли на 0,5% к июню, а промышленное производство в стране не изменилось в месячном выражении. Данные будут опубликованы до открытия торгов в Штатах. Иена поддерживается сильной внутренней макростатистикой. Согласно официальным данным, опубликованным ранее в пятницу, ВВП Японии во втором квартале, по предварительной оценке, увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), тогда как аналитики прогнозировали рост только на 0,4%. В квартальном выражении экономика выросла на 0,3% при прогнозе в 0,1%. Промышленное производство в Японии в июне к маю, по окончательным данным, выросло на 2,1%, что лучше предварительной оценки роста на 1,7%. Годовой рост составил 4,4%, а не 4%, как сообщалось ранее. Рынки также ожидают позднее в пятницу встречи лидеров России и США на Аляске, новости о ходе обсуждений могут отразиться на стоимости доллара.
https://1prime.ru/20250815/yuan-860755302.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dcadcb30c3d7c834e651e75d97e3b84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар, рынок, сша
Экономика, доллар, Рынок, США
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара к мировым валютам падает в пятницу в ожидании статистики из США
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем уменьшается перед публикацией статистики по розничным продажам и промышленному производству в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.54 мск курс евро рос до 1,1682 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1649 доллара. Курс доллара к иене опускался до 146,87 иены со 147,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,31% - до 97,92 пункта.
Согласно прогнозу аналитиков, розничные продажи в США в июле выросли на 0,5% к июню, а промышленное производство в стране не изменилось в месячном выражении. Данные будут опубликованы до открытия торгов в Штатах.
Иена поддерживается сильной внутренней макростатистикой. Согласно официальным данным, опубликованным ранее в пятницу, ВВП Японии во втором квартале, по предварительной оценке, увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), тогда как аналитики прогнозировали рост только на 0,4%. В квартальном выражении экономика выросла на 0,3% при прогнозе в 0,1%.
Промышленное производство в Японии в июне к маю, по окончательным данным, выросло на 2,1%, что лучше предварительной оценки роста на 1,7%. Годовой рост составил 4,4%, а не 4%, как сообщалось ранее.
Рынки также ожидают позднее в пятницу встречи лидеров России и США на Аляске, новости о ходе обсуждений могут отразиться на стоимости доллара.
Юань дорожает к рублю на Мосбирже в пятниу