Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/dollar-860757266.html
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 15.08.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем уменьшается перед публикацией статистики по розничным продажам и промышленному производству в США,... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T12:02+0300
2025-08-15T12:02+0300
экономика
доллар
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cddd29ac4ad17489d68c6eff65e87bf5.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем уменьшается перед публикацией статистики по розничным продажам и промышленному производству в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.54 мск курс евро рос до 1,1682 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1649 доллара. Курс доллара к иене опускался до 146,87 иены со 147,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,31% - до 97,92 пункта. Согласно прогнозу аналитиков, розничные продажи в США в июле выросли на 0,5% к июню, а промышленное производство в стране не изменилось в месячном выражении. Данные будут опубликованы до открытия торгов в Штатах. Иена поддерживается сильной внутренней макростатистикой. Согласно официальным данным, опубликованным ранее в пятницу, ВВП Японии во втором квартале, по предварительной оценке, увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), тогда как аналитики прогнозировали рост только на 0,4%. В квартальном выражении экономика выросла на 0,3% при прогнозе в 0,1%. Промышленное производство в Японии в июне к маю, по окончательным данным, выросло на 2,1%, что лучше предварительной оценки роста на 1,7%. Годовой рост составил 4,4%, а не 4%, как сообщалось ранее. Рынки также ожидают позднее в пятницу встречи лидеров России и США на Аляске, новости о ходе обсуждений могут отразиться на стоимости доллара.
https://1prime.ru/20250815/yuan-860755302.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dcadcb30c3d7c834e651e75d97e3b84.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар, рынок, сша
Экономика, доллар, Рынок, США
12:02 15.08.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Стоимость доллара к мировым валютам падает в пятницу в ожидании статистики из США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем уменьшается перед публикацией статистики по розничным продажам и промышленному производству в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.54 мск курс евро рос до 1,1682 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1649 доллара. Курс доллара к иене опускался до 146,87 иены со 147,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,31% - до 97,92 пункта.
Согласно прогнозу аналитиков, розничные продажи в США в июле выросли на 0,5% к июню, а промышленное производство в стране не изменилось в месячном выражении. Данные будут опубликованы до открытия торгов в Штатах.
Иена поддерживается сильной внутренней макростатистикой. Согласно официальным данным, опубликованным ранее в пятницу, ВВП Японии во втором квартале, по предварительной оценке, увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), тогда как аналитики прогнозировали рост только на 0,4%. В квартальном выражении экономика выросла на 0,3% при прогнозе в 0,1%.
Промышленное производство в Японии в июне к маю, по окончательным данным, выросло на 2,1%, что лучше предварительной оценки роста на 1,7%. Годовой рост составил 4,4%, а не 4%, как сообщалось ранее.
Рынки также ожидают позднее в пятницу встречи лидеров России и США на Аляске, новости о ходе обсуждений могут отразиться на стоимости доллара.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Юань дорожает к рублю на Мосбирже в пятниу
11:40
 
ЭкономикадолларРынокСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала