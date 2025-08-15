Доллар дешевеет к мировым валютам

https://1prime.ru/20250815/dollar-860757266.html

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу днем уменьшается перед публикацией статистики по розничным продажам и промышленному производству в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.54 мск курс евро рос до 1,1682 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1649 доллара. Курс доллара к иене опускался до 146,87 иены со 147,83 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,31% - до 97,92 пункта. Согласно прогнозу аналитиков, розничные продажи в США в июле выросли на 0,5% к июню, а промышленное производство в стране не изменилось в месячном выражении. Данные будут опубликованы до открытия торгов в Штатах. Иена поддерживается сильной внутренней макростатистикой. Согласно официальным данным, опубликованным ранее в пятницу, ВВП Японии во втором квартале, по предварительной оценке, увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), тогда как аналитики прогнозировали рост только на 0,4%. В квартальном выражении экономика выросла на 0,3% при прогнозе в 0,1%. Промышленное производство в Японии в июне к маю, по окончательным данным, выросло на 2,1%, что лучше предварительной оценки роста на 1,7%. Годовой рост составил 4,4%, а не 4%, как сообщалось ранее. Рынки также ожидают позднее в пятницу встречи лидеров России и США на Аляске, новости о ходе обсуждений могут отразиться на стоимости доллара.

