Доллар ускорил снижение в пятницу вечером

2025-08-15T17:22+0300

экономика

доллар

рынок

сша

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, усиливает снижение после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.16 мск курс евро растёт до 1,1710 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1649 доллара, курс доллара к иене опускается до 146,94 иены со 147,83 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,45% - до 97,78 пункта. До публикации данных американская валюта дешевела меньшими темпами. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,5% по сравнению с предшествовавшим месяцем, что совпало с прогнозами аналитиков. А оценка роста показателя в июне была повышена до 0,9% с 0,6%. В то же время объем промышленного производства в стране за прошедший месяц неожиданно снизился - на 0,1% по отношению к июню. Кроме того, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 58,6 пункта с уровня июля в 61,7 пункта. Ожидался рост показателя.

сша

2025

