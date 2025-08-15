Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар ускорил снижение в пятницу вечером - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/dollar-860773272.html
Доллар ускорил снижение в пятницу вечером
Доллар ускорил снижение в пятницу вечером - 15.08.2025, ПРАЙМ
Доллар ускорил снижение в пятницу вечером
Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, усиливает снижение после публикации американской макростатистики, свидетельствуют... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T17:22+0300
2025-08-15T17:22+0300
экономика
доллар
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, усиливает снижение после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.16 мск курс евро растёт до 1,1710 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1649 доллара, курс доллара к иене опускается до 146,94 иены со 147,83 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,45% - до 97,78 пункта. До публикации данных американская валюта дешевела меньшими темпами. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,5% по сравнению с предшествовавшим месяцем, что совпало с прогнозами аналитиков. А оценка роста показателя в июне была повышена до 0,9% с 0,6%. В то же время объем промышленного производства в стране за прошедший месяц неожиданно снизился - на 0,1% по отношению к июню. Кроме того, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 58,6 пункта с уровня июля в 61,7 пункта. Ожидался рост показателя.
https://1prime.ru/20250815/ekonomim-860759058.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доллар, рынок, сша
Экономика, доллар, Рынок, США
17:22 15.08.2025
 
Доллар ускорил снижение в пятницу вечером

Курс доллара ускорил снижение после публикации американской макростатистики

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, усиливает снижение после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.16 мск курс евро растёт до 1,1710 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1649 доллара, курс доллара к иене опускается до 146,94 иены со 147,83 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,45% - до 97,78 пункта.
До публикации данных американская валюта дешевела меньшими темпами.
Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,5% по сравнению с предшествовавшим месяцем, что совпало с прогнозами аналитиков. А оценка роста показателя в июне была повышена до 0,9% с 0,6%.
В то же время объем промышленного производства в стране за прошедший месяц неожиданно снизился - на 0,1% по отношению к июню.
Кроме того, согласно данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе снизился до 58,6 пункта с уровня июля в 61,7 пункта. Ожидался рост показателя.
Турецкие лиры
Участники рынка ждут обесценения турецкой лиры почти до 44 лир за доллар
12:30
 
ЭкономикадолларРынокСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала