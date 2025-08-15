https://1prime.ru/20250815/ekonomim-860759058.html

Участники рынка ждут обесценения турецкой лиры почти до 44 лир за доллар

Участники рынка ждут обесценения турецкой лиры почти до 44 лир за доллар - 15.08.2025, ПРАЙМ

Участники рынка ждут обесценения турецкой лиры почти до 44 лир за доллар

Участники рынка ожидают инфляцию в Турции на уровне 29,69% к концу года, национальная валюта лира, согласно ожиданиям, будет торговаться на уровне 43,96 лиры за | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T12:30+0300

2025-08-15T12:30+0300

2025-08-15T12:30+0300

экономика

финансы

турция

мехмет шимшек

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/83710/86/837108608_104:0:1178:604_1920x0_80_0_0_e58d8004c731e69007b9779035b302cf.jpg

АНКАРА, 15 авг - ПРАЙМ. Участники рынка ожидают инфляцию в Турции на уровне 29,69% к концу года, национальная валюта лира, согласно ожиданиям, будет торговаться на уровне 43,96 лиры за доллар, следует из данных опроса, проведенного Центральным банком страны. ЦБ Турции ожидает инфляцию на конец 2025 года на уровне 25-29%, а на конец 2026 года - 13-19%, заявил в четверг глава регулятора Фатих Карахан. "Согласно опросу участников рынка за август, ожидание инфляции на конец года выросло с 29,66 до 29,69 процента. Ожидание курса доллар/лира на конец 2025 года также выросло с 43,72 до 43,96", - приводит данные опроса газета Ekonomim. ЦБ проводит опрос ежемесячно, в нем участвуют 72 респондента: 54 из финансового сектора и 18 - из реального сектора экономики. Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 33,52% с июньских 35,05%, сообщал Институт статистики республики. По данным же группы независимых экономистов ENAG, месячная инфляция в июле составила 3,75%, а годовая - 65,15%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае 2025 года. Центральный банк Турции ранее снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявлял ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.

https://1prime.ru/20250814/turtsiya-860706787.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, турция, мехмет шимшек, центральные банки