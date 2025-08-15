Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Участники рынка ждут обесценения турецкой лиры почти до 44 лир за доллар - 15.08.2025
Участники рынка ждут обесценения турецкой лиры почти до 44 лир за доллар
Участники рынка ждут обесценения турецкой лиры почти до 44 лир за доллар - 15.08.2025, ПРАЙМ
Участники рынка ждут обесценения турецкой лиры почти до 44 лир за доллар
Участники рынка ожидают инфляцию в Турции на уровне 29,69% к концу года, национальная валюта лира, согласно ожиданиям, будет торговаться на уровне 43,96 лиры за | 15.08.2025, ПРАЙМ
АНКАРА, 15 авг - ПРАЙМ. Участники рынка ожидают инфляцию в Турции на уровне 29,69% к концу года, национальная валюта лира, согласно ожиданиям, будет торговаться на уровне 43,96 лиры за доллар, следует из данных опроса, проведенного Центральным банком страны. ЦБ Турции ожидает инфляцию на конец 2025 года на уровне 25-29%, а на конец 2026 года - 13-19%, заявил в четверг глава регулятора Фатих Карахан. "Согласно опросу участников рынка за август, ожидание инфляции на конец года выросло с 29,66 до 29,69 процента. Ожидание курса доллар/лира на конец 2025 года также выросло с 43,72 до 43,96", - приводит данные опроса газета Ekonomim. ЦБ проводит опрос ежемесячно, в нем участвуют 72 респондента: 54 из финансового сектора и 18 - из реального сектора экономики. Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 33,52% с июньских 35,05%, сообщал Институт статистики республики. По данным же группы независимых экономистов ENAG, месячная инфляция в июле составила 3,75%, а годовая - 65,15%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае 2025 года. Центральный банк Турции ранее снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявлял ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.
12:30 15.08.2025
 
Участники рынка ждут обесценения турецкой лиры почти до 44 лир за доллар

Ekonomim: рынок ожидает инфляцию в Турции на уровне 29,69 процента к концу года

АНКАРА, 15 авг - ПРАЙМ. Участники рынка ожидают инфляцию в Турции на уровне 29,69% к концу года, национальная валюта лира, согласно ожиданиям, будет торговаться на уровне 43,96 лиры за доллар, следует из данных опроса, проведенного Центральным банком страны.
ЦБ Турции ожидает инфляцию на конец 2025 года на уровне 25-29%, а на конец 2026 года - 13-19%, заявил в четверг глава регулятора Фатих Карахан.
"Согласно опросу участников рынка за август, ожидание инфляции на конец года выросло с 29,66 до 29,69 процента. Ожидание курса доллар/лира на конец 2025 года также выросло с 43,72 до 43,96", - приводит данные опроса газета Ekonomim. ЦБ проводит опрос ежемесячно, в нем участвуют 72 респондента: 54 из финансового сектора и 18 - из реального сектора экономики.
Годовая инфляция в Турции в июле замедлилась до 33,52% с июньских 35,05%, сообщал Институт статистики республики. По данным же группы независимых экономистов ENAG, месячная инфляция в июле составила 3,75%, а годовая - 65,15%.
Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае 2025 года. Центральный банк Турции ранее снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%.
Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявлял ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.
ЦБ Турции дал прогноз по инфляции на конец года
