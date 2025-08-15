https://1prime.ru/20250815/eks-glava-860739946.html

Экс-глава МИД Австрии назвала цель ЕС поддерживать Украину

Экс-глава МИД Австрии назвала цель ЕС поддерживать Украину - 15.08.2025, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Австрии назвала цель ЕС поддерживать Украину

Решимость стран ЕС поддерживать Киев не искренна и основана на желании получить доступ к украинским природным богатствам, заявила в интервью РИА Новости... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T04:51+0300

2025-08-15T04:51+0300

2025-08-15T04:51+0300

экономика

мировая экономика

украина

киев

аляска

владимир путин

дональд трамп

карин кнайсль

ес

спбгу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860739946.jpg?1755222691

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Решимость стран ЕС поддерживать Киев не искренна и основана на желании получить доступ к украинским природным богатствам, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Я считаю, что не надо тешить себя иллюзиями, что европейцы действительно заинтересованы в поддержке Украины, поскольку все дело в бизнесе, в определенных интересах", - сказала она. По словам Кнайсль, в странах ЕС силен интерес к украинским природным богатствам, будь то редкоземельные металлы, залежи лития, плодородная почва. "Зачем беспокоиться об Украине? Дело никогда не заключается в благотворительности или в том, что им нравится (Владимир – ред.) Зеленский. Все дело в физическом доступе к определенным товарам", - отметила она. Лидеры ЕС в преддверии саммита на Аляске приняли заявление по Украине, в котором обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. К заявлению не присоединилась Венгрия. По словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, страны ЕС "слабы и жалки" в попытках диктовать условия президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, которые проведут саммит без участия европейцев. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

украина

киев

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, аляска, владимир путин, дональд трамп, карин кнайсль, ес, спбгу