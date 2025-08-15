https://1prime.ru/20250815/eks-glava-860741144.html
Экс-глава МИД Австрии назвала Украину "деликатной" темой
Экс-глава МИД Австрии назвала Украину "деликатной" темой - 15.08.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Австрии назвала Украину "деликатной" темой
Никто, включая США, не заинтересован в еще одном крупном замороженном конфликте в Европе, однако урегулирование конфликта на Украине - очень деликатная тема,... | 15.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Никто, включая США, не заинтересован в еще одном крупном замороженном конфликте в Европе, однако урегулирование конфликта на Украине - очень деликатная тема, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Мы знаем подход России к прекращению огня. И оно – не выход, поскольку никто, включая, полагаю, США, не хочет еще один крупный замороженный конфликт в центре Восточной Европы", - полагает собеседница агентства.
Как считает экс-глава австрийского МИД, прекращение огня, на котором настаивают западные державы, должно быть под чьим-то надзором. В то же время она отмечает, что у самих стран ЕС нет для этого сил, а такие организации, как ОБСЕ, чья миссия была в прошлом развернута на Донбассе, показали свою неэффективность для подобных целей.
По мнению Кнайсль, вопрос урегулирования на Украине - очень "деликатная" тема, а в ходе встречи на Аляске американский лидер Дональд Трамп может как отойти от своего требования прийти к прекращению огня, так и, напротив, настаивать на нем.
"Когда речь заходит об Украине, о прекращении огня, то вопрос заключается в том, кто будет его контролировать? НАТО, Берлин, Париж предлагали отправить войска НАТО. Разумеется, это недопустимо для России, конечно. Поэтому я полагаю, что Трампу следует как-то понять это, поскольку нельзя просто так объявить прекращение огня, а что потом?" - подчеркнула она.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня в конфликте на Украине по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
