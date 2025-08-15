Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии назвала Украину "деликатной" темой - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/eks-glava-860741144.html
Экс-глава МИД Австрии назвала Украину "деликатной" темой
Экс-глава МИД Австрии назвала Украину "деликатной" темой - 15.08.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Австрии назвала Украину "деликатной" темой
Никто, включая США, не заинтересован в еще одном крупном замороженном конфликте в Европе, однако урегулирование конфликта на Украине - очень деликатная тема,... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T06:01+0300
2025-08-15T06:01+0300
мировая экономика
экономика
общество
украина
сша
рф
дональд трамп
владимир путин
карин кнайсль
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860741144.jpg?1755226876
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Никто, включая США, не заинтересован в еще одном крупном замороженном конфликте в Европе, однако урегулирование конфликта на Украине - очень деликатная тема, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Мы знаем подход России к прекращению огня. И оно – не выход, поскольку никто, включая, полагаю, США, не хочет еще один крупный замороженный конфликт в центре Восточной Европы", - полагает собеседница агентства. Как считает экс-глава австрийского МИД, прекращение огня, на котором настаивают западные державы, должно быть под чьим-то надзором. В то же время она отмечает, что у самих стран ЕС нет для этого сил, а такие организации, как ОБСЕ, чья миссия была в прошлом развернута на Донбассе, показали свою неэффективность для подобных целей. По мнению Кнайсль, вопрос урегулирования на Украине - очень "деликатная" тема, а в ходе встречи на Аляске американский лидер Дональд Трамп может как отойти от своего требования прийти к прекращению огня, так и, напротив, настаивать на нем. "Когда речь заходит об Украине, о прекращении огня, то вопрос заключается в том, кто будет его контролировать? НАТО, Берлин, Париж предлагали отправить войска НАТО. Разумеется, это недопустимо для России, конечно. Поэтому я полагаю, что Трампу следует как-то понять это, поскольку нельзя просто так объявить прекращение огня, а что потом?" - подчеркнула она. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня в конфликте на Украине по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
украина
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, карин кнайсль, нато, спбгу, мид
Мировая экономика, Экономика, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Дональд Трамп, Владимир Путин, Карин Кнайсль, НАТО, СПбГУ, МИД
06:01 15.08.2025
 
Экс-глава МИД Австрии назвала Украину "деликатной" темой

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: никто, включая США, не заинтересован в конфликте на Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Никто, включая США, не заинтересован в еще одном крупном замороженном конфликте в Европе, однако урегулирование конфликта на Украине - очень деликатная тема, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Мы знаем подход России к прекращению огня. И оно – не выход, поскольку никто, включая, полагаю, США, не хочет еще один крупный замороженный конфликт в центре Восточной Европы", - полагает собеседница агентства.
Как считает экс-глава австрийского МИД, прекращение огня, на котором настаивают западные державы, должно быть под чьим-то надзором. В то же время она отмечает, что у самих стран ЕС нет для этого сил, а такие организации, как ОБСЕ, чья миссия была в прошлом развернута на Донбассе, показали свою неэффективность для подобных целей.
По мнению Кнайсль, вопрос урегулирования на Украине - очень "деликатная" тема, а в ходе встречи на Аляске американский лидер Дональд Трамп может как отойти от своего требования прийти к прекращению огня, так и, напротив, настаивать на нем.
"Когда речь заходит об Украине, о прекращении огня, то вопрос заключается в том, кто будет его контролировать? НАТО, Берлин, Париж предлагали отправить войска НАТО. Разумеется, это недопустимо для России, конечно. Поэтому я полагаю, что Трампу следует как-то понять это, поскольку нельзя просто так объявить прекращение огня, а что потом?" - подчеркнула она.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня в конфликте на Украине по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАРФДональд ТрампВладимир ПутинКарин КнайсльНАТОСПбГУМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала