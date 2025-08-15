https://1prime.ru/20250815/eks-glava-860741144.html

Экс-глава МИД Австрии назвала Украину "деликатной" темой

Экс-глава МИД Австрии назвала Украину "деликатной" темой - 15.08.2025, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Австрии назвала Украину "деликатной" темой

Никто, включая США, не заинтересован в еще одном крупном замороженном конфликте в Европе, однако урегулирование конфликта на Украине - очень деликатная тема,... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T06:01+0300

2025-08-15T06:01+0300

2025-08-15T06:01+0300

мировая экономика

экономика

общество

украина

сша

рф

дональд трамп

владимир путин

карин кнайсль

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860741144.jpg?1755226876

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Никто, включая США, не заинтересован в еще одном крупном замороженном конфликте в Европе, однако урегулирование конфликта на Украине - очень деликатная тема, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Мы знаем подход России к прекращению огня. И оно – не выход, поскольку никто, включая, полагаю, США, не хочет еще один крупный замороженный конфликт в центре Восточной Европы", - полагает собеседница агентства. Как считает экс-глава австрийского МИД, прекращение огня, на котором настаивают западные державы, должно быть под чьим-то надзором. В то же время она отмечает, что у самих стран ЕС нет для этого сил, а такие организации, как ОБСЕ, чья миссия была в прошлом развернута на Донбассе, показали свою неэффективность для подобных целей. По мнению Кнайсль, вопрос урегулирования на Украине - очень "деликатная" тема, а в ходе встречи на Аляске американский лидер Дональд Трамп может как отойти от своего требования прийти к прекращению огня, так и, напротив, настаивать на нем. "Когда речь заходит об Украине, о прекращении огня, то вопрос заключается в том, кто будет его контролировать? НАТО, Берлин, Париж предлагали отправить войска НАТО. Разумеется, это недопустимо для России, конечно. Поэтому я полагаю, что Трампу следует как-то понять это, поскольку нельзя просто так объявить прекращение огня, а что потом?" - подчеркнула она. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня в конфликте на Украине по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

украина

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, сша, рф, дональд трамп, владимир путин, карин кнайсль, нато, спбгу, мид