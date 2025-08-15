https://1prime.ru/20250815/eks-glava-860742553.html

Экс-глава МИД Австрии оценила итоги переговоров Путина и Трампа

Экс-глава МИД Австрии оценила итоги переговоров Путина и Трампа - 15.08.2025, ПРАЙМ

Экс-глава МИД Австрии оценила итоги переговоров Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске поспособствуют установлению доверительных отношений... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T07:20+0300

2025-08-15T07:20+0300

2025-08-15T07:20+0300

экономика

россия

мировая экономика

аляска

сша

австрия

дональд трамп

карин кнайсль

владимир путин

спбгу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860742553.jpg?1755231603

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске поспособствуют установлению доверительных отношений между двумя странами, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Это (встреча на Аляске - ред.) будет способствовать укреплению доверия... Это жест, символический результат между двумя этими сверхдержавами. Это то, что может помочь построить доверительные отношения в долгосрочной перспективе", - полагает собеседница агентства. По мнению Кнайсль, на грядущих переговорах в США многое будет зависеть от Трампа в силу его темперамента. Как подчеркивает экс-глава МИД Австрии, в современной истории переговоры редко бывают настолько "личными", как встреча в Анкоридже. "Необходимо, чтобы две державы сели за стол переговоров, как в 1970-х годах, когда они организовали Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Полагаю, это необходимо. Так что если два президента договорятся о первых шагах к чему-то подобному, это будет хорошим результатом", - резюмировала она. Как заявлял спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, саммит на Аляске может помочь перезагрузить отношения России и США, если встреча пройдет хорошо. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет посвящен украинскому конфликту, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.

аляска

сша

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, аляска, сша, австрия, дональд трамп, карин кнайсль, владимир путин, спбгу, мид, рфпи