Экс-глава МИД Австрии оценила итоги переговоров Путина и Трампа

2025-08-15T07:20+0300
2025-08-15T07:20+0300
2025-08-15T07:20+0300
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске поспособствуют установлению доверительных отношений между двумя странами, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Это (встреча на Аляске - ред.) будет способствовать укреплению доверия... Это жест, символический результат между двумя этими сверхдержавами. Это то, что может помочь построить доверительные отношения в долгосрочной перспективе", - полагает собеседница агентства.
По мнению Кнайсль, на грядущих переговорах в США многое будет зависеть от Трампа в силу его темперамента. Как подчеркивает экс-глава МИД Австрии, в современной истории переговоры редко бывают настолько "личными", как встреча в Анкоридже.
"Необходимо, чтобы две державы сели за стол переговоров, как в 1970-х годах, когда они организовали Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Полагаю, это необходимо. Так что если два президента договорятся о первых шагах к чему-то подобному, это будет хорошим результатом", - резюмировала она.
Как заявлял спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, саммит на Аляске может помочь перезагрузить отношения России и США, если встреча пройдет хорошо.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже.
В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет посвящен украинскому конфликту, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
