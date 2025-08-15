Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии оценила итоги переговоров Путина и Трампа - 15.08.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Австрии оценила итоги переговоров Путина и Трампа
Экс-глава МИД Австрии оценила итоги переговоров Путина и Трампа
экономика
россия
мировая экономика
аляска
сша
австрия
дональд трамп
карин кнайсль
владимир путин
спбгу
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске поспособствуют установлению доверительных отношений между двумя странами, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Это (встреча на Аляске - ред.) будет способствовать укреплению доверия... Это жест, символический результат между двумя этими сверхдержавами. Это то, что может помочь построить доверительные отношения в долгосрочной перспективе", - полагает собеседница агентства. По мнению Кнайсль, на грядущих переговорах в США многое будет зависеть от Трампа в силу его темперамента. Как подчеркивает экс-глава МИД Австрии, в современной истории переговоры редко бывают настолько "личными", как встреча в Анкоридже. "Необходимо, чтобы две державы сели за стол переговоров, как в 1970-х годах, когда они организовали Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Полагаю, это необходимо. Так что если два президента договорятся о первых шагах к чему-то подобному, это будет хорошим результатом", - резюмировала она. Как заявлял спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, саммит на Аляске может помочь перезагрузить отношения России и США, если встреча пройдет хорошо. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет посвящен украинскому конфликту, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
россия, мировая экономика, аляска, сша, австрия, дональд трамп, карин кнайсль, владимир путин, спбгу, мид, рфпи
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Аляска, США, АВСТРИЯ, Дональд Трамп, Карин Кнайсль, Владимир Путин, СПбГУ, МИД, РФПИ
07:20 15.08.2025
 
Экс-глава МИД Австрии оценила итоги переговоров Путина и Трампа

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: переговоры Путина и Трампа укрепят доверие

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске поспособствуют установлению доверительных отношений между двумя странами, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Это (встреча на Аляске - ред.) будет способствовать укреплению доверия... Это жест, символический результат между двумя этими сверхдержавами. Это то, что может помочь построить доверительные отношения в долгосрочной перспективе", - полагает собеседница агентства.
По мнению Кнайсль, на грядущих переговорах в США многое будет зависеть от Трампа в силу его темперамента. Как подчеркивает экс-глава МИД Австрии, в современной истории переговоры редко бывают настолько "личными", как встреча в Анкоридже.
"Необходимо, чтобы две державы сели за стол переговоров, как в 1970-х годах, когда они организовали Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Полагаю, это необходимо. Так что если два президента договорятся о первых шагах к чему-то подобному, это будет хорошим результатом", - резюмировала она.
Как заявлял спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, саммит на Аляске может помочь перезагрузить отношения России и США, если встреча пройдет хорошо.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что саммит пройдет в Анкоридже.
В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет посвящен украинскому конфликту, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
 
