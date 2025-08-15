https://1prime.ru/20250815/eks-gubernator-860738177.html
Экс-губернатор Аляски рассказал о русском наследии
Экс-губернатор Аляски рассказал о русском наследии - 15.08.2025, ПРАЙМ
Экс-губернатор Аляски рассказал о русском наследии
Топонимика Аляски до сих пор хранит огромное русское наследие, хотя с момента ее продажи Россией США прошло почти 160 лет, заявил РИА Новости бывший губернатор... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T03:02+0300
2025-08-15T03:02+0300
2025-08-15T03:02+0300
экономика
мировая экономика
аляска
берингово море
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860738177.jpg?1755216157
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 12 авг - ПРАЙМ. Топонимика Аляски до сих пор хранит огромное русское наследие, хотя с момента ее продажи Россией США прошло почти 160 лет, заявил РИА Новости бывший губернатор этого штата Лорен Лиман в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Это правда, что русское наследие прослеживается в названиях мест по всей Аляске", - сказал Лиман.
По его словам, в штате есть несколько довольно известных мест, названия которых так или иначе связаны с Россией. Прежде всего, это Берингово море, названное в честь мореплавателя Витуса Беринга, открывшего Аляску в 1741 году, отметил он.
Кроме того, в нынешней столице штата, городе Джуно, есть знаменитая старая гостиница "Баранов", названная в часть правителя Русской Америки Александра Баранова.
"С ней связано немало историй и интриг, поскольку там заключалось много соглашений. Это очень интересная часть нашей истории", - сказал он.
Лиман также назвал пролив Шелихова, омывающий берега острова Кодьяк, мыс Румянцева в Беринговом море, мыс Воронцова в районе Анкориджа, поселение староверов Николаевск, города Селдовия и Солдотна, название которого, по его словам, вероятнее всего, связано с русским словом "солдат".
В общей сложности, свыше 700 названий на Аляске так или иначе связаны с Россией, отметил он.
"Я знаю многие из них, хотя и не все. Это замечательная часть нашего наследия", - сказал Лиман.
аляска
берингово море
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, аляска, берингово море, сша, владимир путин, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Аляска, Берингово море, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Экс-губернатор Аляски рассказал о русском наследии
Экс-губернатор Лиман: Аляска хранит огромное русское наследие
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 12 авг - ПРАЙМ. Топонимика Аляски до сих пор хранит огромное русское наследие, хотя с момента ее продажи Россией США прошло почти 160 лет, заявил РИА Новости бывший губернатор этого штата Лорен Лиман в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Это правда, что русское наследие прослеживается в названиях мест по всей Аляске", - сказал Лиман.
По его словам, в штате есть несколько довольно известных мест, названия которых так или иначе связаны с Россией. Прежде всего, это Берингово море, названное в честь мореплавателя Витуса Беринга, открывшего Аляску в 1741 году, отметил он.
Кроме того, в нынешней столице штата, городе Джуно, есть знаменитая старая гостиница "Баранов", названная в часть правителя Русской Америки Александра Баранова.
"С ней связано немало историй и интриг, поскольку там заключалось много соглашений. Это очень интересная часть нашей истории", - сказал он.
Лиман также назвал пролив Шелихова, омывающий берега острова Кодьяк, мыс Румянцева в Беринговом море, мыс Воронцова в районе Анкориджа, поселение староверов Николаевск, города Селдовия и Солдотна, название которого, по его словам, вероятнее всего, связано с русским словом "солдат".
В общей сложности, свыше 700 названий на Аляске так или иначе связаны с Россией, отметил он.
"Я знаю многие из них, хотя и не все. Это замечательная часть нашего наследия", - сказал Лиман.