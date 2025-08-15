https://1prime.ru/20250815/eks-gubernator-860738177.html

Экс-губернатор Аляски рассказал о русском наследии

2025-08-15T03:02+0300

экономика

мировая экономика

аляска

берингово море

сша

владимир путин

дональд трамп

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 12 авг - ПРАЙМ. Топонимика Аляски до сих пор хранит огромное русское наследие, хотя с момента ее продажи Россией США прошло почти 160 лет, заявил РИА Новости бывший губернатор этого штата Лорен Лиман в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Это правда, что русское наследие прослеживается в названиях мест по всей Аляске", - сказал Лиман. По его словам, в штате есть несколько довольно известных мест, названия которых так или иначе связаны с Россией. Прежде всего, это Берингово море, названное в честь мореплавателя Витуса Беринга, открывшего Аляску в 1741 году, отметил он. Кроме того, в нынешней столице штата, городе Джуно, есть знаменитая старая гостиница "Баранов", названная в часть правителя Русской Америки Александра Баранова. "С ней связано немало историй и интриг, поскольку там заключалось много соглашений. Это очень интересная часть нашей истории", - сказал он. Лиман также назвал пролив Шелихова, омывающий берега острова Кодьяк, мыс Румянцева в Беринговом море, мыс Воронцова в районе Анкориджа, поселение староверов Николаевск, города Селдовия и Солдотна, название которого, по его словам, вероятнее всего, связано с русским словом "солдат". В общей сложности, свыше 700 названий на Аляске так или иначе связаны с Россией, отметил он. "Я знаю многие из них, хотя и не все. Это замечательная часть нашего наследия", - сказал Лиман.

2025

