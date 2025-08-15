https://1prime.ru/20250815/ekspert-860739468.html

Эксперт оценил возможность возвращения Booking и Airbnb в Россию

Эксперт оценил возможность возвращения Booking и Airbnb в Россию

2025-08-15T04:30+0300

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Возможное возвращение в Россию таких туристических гигантов как Booking и Airbnb, в случае успешных переговоров лидеров РФ и США на Аляске, может изменить российский рынок бронирования жилья, при этом важно сохранить и поддержать сложившуюся на нем практически идеальную конкурентную среду, заявил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Сейчас на российском рынке бронирований сложилась практически идеальная конкурентная среда без явного лидера, что идет на пользу как туристам, так и отельерам. Отечественными игроками за три года проинвестированы миллионы рублей в создание новых рабочих мест, повышение качества цифровых туристических услуг, поддержку малого и среднего бизнеса в гостиничном секторе. И конечно, важно все это сохранить и поддержать", - сказал директор АТАГ, комментируя возможность возвращения на российский рынок платформ Booking и Airbnb. Он напомнил, что до 2022 года эти компании были практически монополистами и суммарно занимали порядка 80% отечественного рынка бронирований. "Уходили они не очень корректно, оставив в моменте туристов практически без возможности куда-то самостоятельно поехать, а отели – без основного канала продаж", - отметил директор ассоциации. "За это время российские туристические агрегаторы полностью импортозаместили западных игроков на внутреннем рынке, а сейчас активно наращивают выездные направления и даже въезд иностранных туристов. При этом также сохраняется заметная доля прямых продаж, что очень важно для гостиничного бизнеса", - добавил он. При этом Брагин отметил, что у глобальных туристических гигантов есть неограниченные финансовые возможности, огромный сетевой эффект и десятилетия работы над продуктом. В случае их возвращения рынок РФ снова может получить зарубежную монополию. "Поэтому мы предлагаем нормативно ограничить возобновление работы таких структур. В частности, можно оставить все внутренние поездки за российскими агрегаторами, а на въезде и выезде допустить возможность для работы зарубежных компаний. Например, по такой схеме организованы бронирования в Турции", - заключил директор АТАГ. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.

