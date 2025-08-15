Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил возможность возвращения Booking и Airbnb в Россию - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250815/ekspert-860739468.html
Эксперт оценил возможность возвращения Booking и Airbnb в Россию
Эксперт оценил возможность возвращения Booking и Airbnb в Россию - 15.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность возвращения Booking и Airbnb в Россию
Возможное возвращение в Россию таких туристических гигантов как Booking и Airbnb, в случае успешных переговоров лидеров РФ и США на Аляске, может изменить... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T04:30+0300
2025-08-15T04:30+0300
бизнес
туризм
россия
рф
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
денис мантуров
booking
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860739468.jpg?1755221418
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Возможное возвращение в Россию таких туристических гигантов как Booking и Airbnb, в случае успешных переговоров лидеров РФ и США на Аляске, может изменить российский рынок бронирования жилья, при этом важно сохранить и поддержать сложившуюся на нем практически идеальную конкурентную среду, заявил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Сейчас на российском рынке бронирований сложилась практически идеальная конкурентная среда без явного лидера, что идет на пользу как туристам, так и отельерам. Отечественными игроками за три года проинвестированы миллионы рублей в создание новых рабочих мест, повышение качества цифровых туристических услуг, поддержку малого и среднего бизнеса в гостиничном секторе. И конечно, важно все это сохранить и поддержать", - сказал директор АТАГ, комментируя возможность возвращения на российский рынок платформ Booking и Airbnb. Он напомнил, что до 2022 года эти компании были практически монополистами и суммарно занимали порядка 80% отечественного рынка бронирований. "Уходили они не очень корректно, оставив в моменте туристов практически без возможности куда-то самостоятельно поехать, а отели – без основного канала продаж", - отметил директор ассоциации. "За это время российские туристические агрегаторы полностью импортозаместили западных игроков на внутреннем рынке, а сейчас активно наращивают выездные направления и даже въезд иностранных туристов. При этом также сохраняется заметная доля прямых продаж, что очень важно для гостиничного бизнеса", - добавил он. При этом Брагин отметил, что у глобальных туристических гигантов есть неограниченные финансовые возможности, огромный сетевой эффект и десятилетия работы над продуктом. В случае их возвращения рынок РФ снова может получить зарубежную монополию. "Поэтому мы предлагаем нормативно ограничить возобновление работы таких структур. В частности, можно оставить все внутренние поездки за российскими агрегаторами, а на въезде и выезде допустить возможность для работы зарубежных компаний. Например, по такой схеме организованы бронирования в Турции", - заключил директор АТАГ. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
рф
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, рф, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, денис мантуров, booking, airbnb
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, РФ, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Денис Мантуров, Booking, Airbnb
04:30 15.08.2025
 
Эксперт оценил возможность возвращения Booking и Airbnb в Россию

Эксперт Брагин: возвращение Booking и Airbnb может изменить рынок бронирования жилья

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Возможное возвращение в Россию таких туристических гигантов как Booking и Airbnb, в случае успешных переговоров лидеров РФ и США на Аляске, может изменить российский рынок бронирования жилья, при этом важно сохранить и поддержать сложившуюся на нем практически идеальную конкурентную среду, заявил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
"Сейчас на российском рынке бронирований сложилась практически идеальная конкурентная среда без явного лидера, что идет на пользу как туристам, так и отельерам. Отечественными игроками за три года проинвестированы миллионы рублей в создание новых рабочих мест, повышение качества цифровых туристических услуг, поддержку малого и среднего бизнеса в гостиничном секторе. И конечно, важно все это сохранить и поддержать", - сказал директор АТАГ, комментируя возможность возвращения на российский рынок платформ Booking и Airbnb.
Он напомнил, что до 2022 года эти компании были практически монополистами и суммарно занимали порядка 80% отечественного рынка бронирований. "Уходили они не очень корректно, оставив в моменте туристов практически без возможности куда-то самостоятельно поехать, а отели – без основного канала продаж", - отметил директор ассоциации.
"За это время российские туристические агрегаторы полностью импортозаместили западных игроков на внутреннем рынке, а сейчас активно наращивают выездные направления и даже въезд иностранных туристов. При этом также сохраняется заметная доля прямых продаж, что очень важно для гостиничного бизнеса", - добавил он.
При этом Брагин отметил, что у глобальных туристических гигантов есть неограниченные финансовые возможности, огромный сетевой эффект и десятилетия работы над продуктом. В случае их возвращения рынок РФ снова может получить зарубежную монополию.
"Поэтому мы предлагаем нормативно ограничить возобновление работы таких структур. В частности, можно оставить все внутренние поездки за российскими агрегаторами, а на въезде и выезде допустить возможность для работы зарубежных компаний. Например, по такой схеме организованы бронирования в Турции", - заключил директор АТАГ.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент РФ в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
 
БизнесТуризмРОССИЯРФСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампДенис МантуровBookingAirbnb
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала