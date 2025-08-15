Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с США - 15.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с США
Эксперт прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с США - 15.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с США
Возможное восстановление прямого авиасообщения России с США косвенно может положительно повлиять на логистику и туризм, считает научный сотрудник лаборатории... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T05:46+0300
2025-08-15T05:46+0300
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Возможное восстановление прямого авиасообщения России с США косвенно может положительно повлиять на логистику и туризм, считает научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов. "Косвенно это может стать важным сигналом для мировой авиационной отрасли, который приведёт к открытию других направлений, снижению санкционных рисков и возвращению некоторых международных авиакомпаний на наш рынок. Это положительно скажется на логистике и туризме, и, хотя, для российских авиакомпаний создаст конкурентную среду, но одновременно откроет и возможности для расширения маршрутной сети", - ответил он на вопрос о том, какие экономические эффекты ожидаются от возможного возобновления прямого авиасообщения между Россией и США. Евдокимов подчеркнул, что возможное восстановление прямых рейсов с США откроет окно возможностей для российского авиации. Прямой эффект от такого изменения может быть не слишком значительным, поскольку произойдет перераспределение маршрутов с транзитных через третьи страны на прямые. В июне текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций. Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал, что компания готова начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении прямого авиасообщения. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
05:46 15.08.2025
 
Эксперт прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с США

Эксперт Евдокимов: восстановление авиасообщения с США положительно скажется на логистике

МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Возможное восстановление прямого авиасообщения России с США косвенно может положительно повлиять на логистику и туризм, считает научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов.
"Косвенно это может стать важным сигналом для мировой авиационной отрасли, который приведёт к открытию других направлений, снижению санкционных рисков и возвращению некоторых международных авиакомпаний на наш рынок. Это положительно скажется на логистике и туризме, и, хотя, для российских авиакомпаний создаст конкурентную среду, но одновременно откроет и возможности для расширения маршрутной сети", - ответил он на вопрос о том, какие экономические эффекты ожидаются от возможного возобновления прямого авиасообщения между Россией и США.
Евдокимов подчеркнул, что возможное восстановление прямых рейсов с США откроет окно возможностей для российского авиации. Прямой эффект от такого изменения может быть не слишком значительным, поскольку произойдет перераспределение маршрутов с транзитных через третьи страны на прямые.
В июне текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций.
Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал, что компания готова начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении прямого авиасообщения.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
 
