https://1prime.ru/20250815/ekspert-860740854.html
Эксперт прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с США
Эксперт прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с США - 15.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с США
Возможное восстановление прямого авиасообщения России с США косвенно может положительно повлиять на логистику и туризм, считает научный сотрудник лаборатории... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T05:46+0300
2025-08-15T05:46+0300
2025-08-15T05:46+0300
бизнес
туризм
россия
сша
рф
кирилл дмитриев
росавиация
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860740854.jpg?1755225964
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Возможное восстановление прямого авиасообщения России с США косвенно может положительно повлиять на логистику и туризм, считает научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов.
"Косвенно это может стать важным сигналом для мировой авиационной отрасли, который приведёт к открытию других направлений, снижению санкционных рисков и возвращению некоторых международных авиакомпаний на наш рынок. Это положительно скажется на логистике и туризме, и, хотя, для российских авиакомпаний создаст конкурентную среду, но одновременно откроет и возможности для расширения маршрутной сети", - ответил он на вопрос о том, какие экономические эффекты ожидаются от возможного возобновления прямого авиасообщения между Россией и США.
Евдокимов подчеркнул, что возможное восстановление прямых рейсов с США откроет окно возможностей для российского авиации. Прямой эффект от такого изменения может быть не слишком значительным, поскольку произойдет перераспределение маршрутов с транзитных через третьи страны на прямые.
В июне текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций.
Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал, что компания готова начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении прямого авиасообщения.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, сша, рф, кирилл дмитриев, росавиация, аэрофлот
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, США, РФ, Кирилл Дмитриев, Росавиация, Аэрофлот
Эксперт прокомментировал возможное возобновление авиасообщения с США
Эксперт Евдокимов: восстановление авиасообщения с США положительно скажется на логистике
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Возможное восстановление прямого авиасообщения России с США косвенно может положительно повлиять на логистику и туризм, считает научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов.
"Косвенно это может стать важным сигналом для мировой авиационной отрасли, который приведёт к открытию других направлений, снижению санкционных рисков и возвращению некоторых международных авиакомпаний на наш рынок. Это положительно скажется на логистике и туризме, и, хотя, для российских авиакомпаний создаст конкурентную среду, но одновременно откроет и возможности для расширения маршрутной сети", - ответил он на вопрос о том, какие экономические эффекты ожидаются от возможного возобновления прямого авиасообщения между Россией и США.
Евдокимов подчеркнул, что возможное восстановление прямых рейсов с США откроет окно возможностей для российского авиации. Прямой эффект от такого изменения может быть не слишком значительным, поскольку произойдет перераспределение маршрутов с транзитных через третьи страны на прямые.
В июне текущего года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что в случае возобновления прямого авиасообщения с США важно, чтобы в отношении самолетов российских авиакомпаний не было никаких санкций.
Ранее генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал, что компания готова начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении прямого авиасообщения.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ходе ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.