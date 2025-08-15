Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты оценили сценарий переговоров Путина и Трампа по Украине - 15.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250815/eksperty-860736354.html
Эксперты оценили сценарий переговоров Путина и Трампа по Украине
Эксперты оценили сценарий переговоров Путина и Трампа по Украине - 15.08.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили сценарий переговоров Путина и Трампа по Украине
Наиболее вероятный - позитивно-нейтральный - сценарий российско-американских переговоров по Украине сохранит курс рубля около текущих уровней, а маловероятные... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T01:16+0300
2025-08-15T01:16+0300
рынок
экономика
сша
украина
аляска
владимир чернов
владимир путин
дональд трамп
альфа-банк
псб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860736354.jpg?1755209819
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Наиболее вероятный - позитивно-нейтральный - сценарий российско-американских переговоров по Украине сохранит курс рубля около текущих уровней, а маловероятные "прорывы и тупики" могут привести к укреплению курса рубля к доллару до 70 или ослаблению до 100 рублей соответственно, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая начнется на Аляске в 11.30 по местному времени (22.30 мск), будет урегулирование украинского кризиса, сообщал помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Наиболее вероятным сценарием встречи, по мнению участников рынка, является умеренный прогресс в переговорах с возможностью дальнейших контактов, что вряд ли окажет существенный эффект на курс российской валюты и позволит курсу в ближайшие пару месяцев стабилизироваться около 80 рублей, считает Наталия Орлова из Альфа-банка. "За основу берём сценарий поэтапного урегулирования конфликта и частичную отмену санкций – это сделает российские активы желанными у иностранных инвесторов", - говорит Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Владимир Евстифеев из банка "Зенит" отмечает, что рынки явно закладывают умеренно-позитивный исход саммита, и с точки зрения российского валютного рынка ожидает минимальной реакции, если по итогам саммита не будят принято резких решений. Биржевой курс юаня, скорее всего, сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 рубля с попыткой закрепиться в середине этого коридора, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако во второй половине следующей недели рубль начнет получать поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к налоговым выплатам, что увеличит предложение иностранной валюты на рынке. Этот фактор к концу следующей недели может позволить рублю отыграть часть потерь", - добавляет он. Вместе с тем, принятое правительством решение обнулить нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами может вызвать снижение курса рубля. МАЛОВЕРОЯТНЫЕ ТУПИКИ И ПРОРЫВЫ Курс рубля в случае прорыва в переговорах имеет шанс на краткосрочное укрепление к доллару и юаню примерно на 2-3% за счёт падения геополитической премии и улучшения ожиданий по потокам капитала, то есть доллар сползет в район 77 рублей, ожидает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Ряд аналитиков верят в позитивный сценарий, который откроет курсу рубля дорогу на уровень 70 рублей за доллар, но нам это представляется маловероятным", - говорит Орлова из Альфа-банка. Если же переговорный процесс зайдет в тупик, то возможно усиление антироссийского санкционного давления со стороны США, что будет способствовать ослаблению российской валюты, полагает она. "В случае негативного развития событий в геополитике эксперты ожидают ослабления рубля, однако его масштаб будет зависеть от конкретных решений со стороны США – в целом рынок ориентируется на движение курса на уровни 90-100 рублей за доллар к концу года, что совпадает с нашим ожиданием курса 95 рублей", - добавляет Орлова. При негативном исходе в переговорном процессе ожидается ослабление рубля, считает Чернов из Freedom Finance Global. "Курс доллара может вырасти в моменте до 83 рублей и продолжить движение вверх в сторону 85–88 рублей, а китайский юань - в район 11,8–12 рублей", - резюмирует он.
сша
украина
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, украина, аляска, владимир чернов, владимир путин, дональд трамп, альфа-банк, псб
Рынок, Экономика, США, УКРАИНА, Аляска, Владимир Чернов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Альфа-банк, ПСБ
01:16 15.08.2025
 
Эксперты оценили сценарий переговоров Путина и Трампа по Украине

Эксперты: сценарий переговоров по Украине сохранит курс рубля около текущих уровней

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Наиболее вероятный - позитивно-нейтральный - сценарий российско-американских переговоров по Украине сохранит курс рубля около текущих уровней, а маловероятные "прорывы и тупики" могут привести к укреплению курса рубля к доллару до 70 или ослаблению до 100 рублей соответственно, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая начнется на Аляске в 11.30 по местному времени (22.30 мск), будет урегулирование украинского кризиса, сообщал помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков.
Наиболее вероятным сценарием встречи, по мнению участников рынка, является умеренный прогресс в переговорах с возможностью дальнейших контактов, что вряд ли окажет существенный эффект на курс российской валюты и позволит курсу в ближайшие пару месяцев стабилизироваться около 80 рублей, считает Наталия Орлова из Альфа-банка.
"За основу берём сценарий поэтапного урегулирования конфликта и частичную отмену санкций – это сделает российские активы желанными у иностранных инвесторов", - говорит Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".
Владимир Евстифеев из банка "Зенит" отмечает, что рынки явно закладывают умеренно-позитивный исход саммита, и с точки зрения российского валютного рынка ожидает минимальной реакции, если по итогам саммита не будят принято резких решений.
Биржевой курс юаня, скорее всего, сохранит позиции в диапазоне 11-11,5 рубля с попыткой закрепиться в середине этого коридора, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако во второй половине следующей недели рубль начнет получать поддержку со стороны экспортеров, которые будут готовиться к налоговым выплатам, что увеличит предложение иностранной валюты на рынке. Этот фактор к концу следующей недели может позволить рублю отыграть часть потерь", - добавляет он.
Вместе с тем, принятое правительством решение обнулить нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами может вызвать снижение курса рубля.
МАЛОВЕРОЯТНЫЕ ТУПИКИ И ПРОРЫВЫ
Курс рубля в случае прорыва в переговорах имеет шанс на краткосрочное укрепление к доллару и юаню примерно на 2-3% за счёт падения геополитической премии и улучшения ожиданий по потокам капитала, то есть доллар сползет в район 77 рублей, ожидает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"Ряд аналитиков верят в позитивный сценарий, который откроет курсу рубля дорогу на уровень 70 рублей за доллар, но нам это представляется маловероятным", - говорит Орлова из Альфа-банка.
Если же переговорный процесс зайдет в тупик, то возможно усиление антироссийского санкционного давления со стороны США, что будет способствовать ослаблению российской валюты, полагает она. "В случае негативного развития событий в геополитике эксперты ожидают ослабления рубля, однако его масштаб будет зависеть от конкретных решений со стороны США – в целом рынок ориентируется на движение курса на уровни 90-100 рублей за доллар к концу года, что совпадает с нашим ожиданием курса 95 рублей", - добавляет Орлова.
При негативном исходе в переговорном процессе ожидается ослабление рубля, считает Чернов из Freedom Finance Global. "Курс доллара может вырасти в моменте до 83 рублей и продолжить движение вверх в сторону 85–88 рублей, а китайский юань - в район 11,8–12 рублей", - резюмирует он.
 
ЭкономикаРынокСШАУКРАИНААляскаВладимир ЧерновВладимир ПутинДональд ТрампАльфа-банкПСБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала