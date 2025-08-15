https://1prime.ru/20250815/energetika-860768881.html
Россия запросит гарантии от США для возвращения их энергетических компаний
Россия запросит гарантии от США для возвращения их энергетических компаний - 15.08.2025, ПРАЙМ
Россия запросит гарантии от США для возвращения их энергетических компаний
Россия наверняка обставит возвращение американских энергетических компаний на свой рынок в будущем рядом условий и гарантий, заявил РИА Новости заместитель... | 15.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-15T15:57+0300
2025-08-15T15:57+0300
2025-08-15T15:57+0300
экономика
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
госдума
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82676/84/826768420_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_6c64f72cfa4c88cad601c66656525a5e.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Россия наверняка обставит возвращение американских энергетических компаний на свой рынок в будущем рядом условий и гарантий, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. "В случае если и в этот раз лидеры государств коснутся вопросов экономики, то диалога о ситуации в энергетике не избежать... В новых реалиях вопрос возвращения американских компаний будет наверняка обставлен рядом условий, гарантий, которые потребует Россия", - считает Станкевич. "За последние годы США укрепили свои позиции на энергетическом рынке ЕС. И... навряд ли они будут готовы с легкостью вновь уступить плацдарм России. С другой стороны, американские компании несколько десятилетий работали в России, участвуя в консорциумах по добыче нефти и газа", - отметил он. Как Россия, так и США заинтересованы в наличии относительно высоких цен на нефть, поскольку это позволяет окупать инвестиции. "По этой причине предмет для диалога "в верхах" вокруг энергетики, безусловно, имеется", - пояснил он. По словам депутата, Россия и США имеют схожие экспортные корзины по ряду ключевых позиций. В первой "тройке" поставляемых за рубеж товаров - нефть, нефтепродукты и газ. При этом обе страны трезво оценивают потенциал спроса на ресурсы в мире, понимая, что вне зависимости от внимания к "климатической повестке" или инвестициям в возобновляемые источники энергии, как минимум, ближайшие 40-50 лет углеводороды будут доминировать. Отсюда обоюдное стремление усилить позиции на мировом энергетическом рынке, считает Станкевич.
https://1prime.ru/20250815/sanktsii-860765957.html
сша
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82676/84/826768420_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_61551cd66c29dbb2cc221644d6c2d423.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, госдума, ес
Экономика, РОССИЯ, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума, ЕС
Россия запросит гарантии от США для возвращения их энергетических компаний
Депутат Станкевич: РФ обсудит возвращение американских энергетических компаний
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Россия наверняка обставит возвращение американских энергетических компаний на свой рынок в будущем рядом условий и гарантий, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.
"В случае если и в этот раз лидеры государств коснутся вопросов экономики, то диалога о ситуации в энергетике не избежать... В новых реалиях вопрос возвращения американских компаний будет наверняка обставлен рядом условий, гарантий, которые потребует Россия", - считает Станкевич.
"За последние годы США укрепили свои позиции на энергетическом рынке ЕС. И... навряд ли они будут готовы с легкостью вновь уступить плацдарм России. С другой стороны, американские компании несколько десятилетий работали в России, участвуя в консорциумах по добыче нефти и газа", - отметил он.
Как Россия, так и США заинтересованы в наличии относительно высоких цен на нефть, поскольку это позволяет окупать инвестиции. "По этой причине предмет для диалога "в верхах" вокруг энергетики, безусловно, имеется", - пояснил он.
По словам депутата, Россия и США имеют схожие экспортные корзины по ряду ключевых позиций. В первой "тройке" поставляемых за рубеж товаров - нефть, нефтепродукты и газ.
При этом обе страны трезво оценивают потенциал спроса на ресурсы в мире, понимая, что вне зависимости от внимания к "климатической повестке" или инвестициям в возобновляемые источники энергии, как минимум, ближайшие 40-50 лет углеводороды будут доминировать. Отсюда обоюдное стремление усилить позиции на мировом энергетическом рынке, считает Станкевич.
Эксперт оценил шанс ослабления санкций США против нефтяной отрасли России