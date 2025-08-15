https://1prime.ru/20250815/energetika-860768881.html

Россия запросит гарантии от США для возвращения их энергетических компаний

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Россия наверняка обставит возвращение американских энергетических компаний на свой рынок в будущем рядом условий и гарантий, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проведут переговоры. Встреча состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. "В случае если и в этот раз лидеры государств коснутся вопросов экономики, то диалога о ситуации в энергетике не избежать... В новых реалиях вопрос возвращения американских компаний будет наверняка обставлен рядом условий, гарантий, которые потребует Россия", - считает Станкевич. "За последние годы США укрепили свои позиции на энергетическом рынке ЕС. И... навряд ли они будут готовы с легкостью вновь уступить плацдарм России. С другой стороны, американские компании несколько десятилетий работали в России, участвуя в консорциумах по добыче нефти и газа", - отметил он. Как Россия, так и США заинтересованы в наличии относительно высоких цен на нефть, поскольку это позволяет окупать инвестиции. "По этой причине предмет для диалога "в верхах" вокруг энергетики, безусловно, имеется", - пояснил он. По словам депутата, Россия и США имеют схожие экспортные корзины по ряду ключевых позиций. В первой "тройке" поставляемых за рубеж товаров - нефть, нефтепродукты и газ. При этом обе страны трезво оценивают потенциал спроса на ресурсы в мире, понимая, что вне зависимости от внимания к "климатической повестке" или инвестициям в возобновляемые источники энергии, как минимум, ближайшие 40-50 лет углеводороды будут доминировать. Отсюда обоюдное стремление усилить позиции на мировом энергетическом рынке, считает Станкевич.

