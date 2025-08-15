https://1prime.ru/20250815/evropa-860777763.html

Европейские фондовые индексы завершили неделю в плюсе

Европейские фондовые индексы завершили неделю в плюсе

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись без единой динамики, однако неделю завершили в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,42%, до 9 138,9 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,67%, до 7 923,45 пункта, немецкий DAX снизился на 0,07% - до 24 359,3 пункта. За неделю FTSE 100 вырос на 0,5%, CAC 40 - на 1,3%, DAX - на 0,8%. Мировые рынки находятся в ожидании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Рынки, в частности, ждут прекращения огня", - сказал агентству Рейтер стратег по фондовым рынкам Metzler Capital Markets Уве Хоффман. Он также добавил, что ранее такие предположения привели к росту стоимости акций в тех секторах, которые бы выиграли от завершения конфликта, в частности, банковском и строительном.

