В Европе отреагировали на смену формата переговоров РФ и США, передают СМИ

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Изменение формата переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, которые проходят "три на три", вызвало "облегчение" у европейского чиновника, сообщает телеканал CNN. Российско-американский саммит начался на Аляске. Ранее планировалось, что встреча Путина и Трампа пройдет в формате "один на один". В пятницу Белый дом сообщил о новом формате переговоров РФ и США: "три на три". Американскую сторону представляют Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. С российской стороны в переговорах участвуют Путин, глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Европейский чиновник сообщил CNN, что тот факт, что встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина не будет встречей один на один... является "облегчением", - говорится в сообщении телеканала. Ранее в Кремле рассказали, что центральной темой встречи Путина и Трампа станет урегулирование украинского кризиса. Будут затронуты и более широкие задачи обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы. Ожидается, что лидеры обменяются мнениями относительно дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Москва считает, что у него огромный и незадействованный до сих пор потенциал.
