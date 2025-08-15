На Аляске заметили истребители F-35

https://1prime.ru/20250815/f-35-860741252.html

Истребители F-35 были замечены на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где состоится российско-американский саммит, сообщает портал Alaska Landmine. | 15.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Истребители F-35 были замечены на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, где состоится российско-американский саммит, сообщает портал Alaska Landmine. "На базе Элмендорф-Ричардсон наблюдается активная военная активность, включая несколько истребителей F-35", - говорится в сообщении портала в соцсети Х. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

