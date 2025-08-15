https://1prime.ru/20250815/finuslugi-860769074.html
Средняя ставка по годовому вкладу в банках упала ниже 14 процентов
2025-08-15T15:59+0300
2025-08-15T15:59+0300
2025-08-15T15:59+0300
экономика
финансы
банки
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших российских банках по объему средств населения стала ниже 14%, упав на уровни мая-июня 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Ставки по вкладам продолжают обновлять минимумы. Так, на неделе с 11 по 15 августа средние ставки по вкладам на три месяца в топ-20 банках впервые с конца июля 2024 года опустились ниже 16%. Ставки по вкладам на шесть месяцев опустились ниже 15%, на год – ниже 14%, упав на уровни мая-июня 2024 года", - говорится в сообщении. Согласно данным индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения, по состоянию на 15 августа 2025 года средняя ставка по вкладу со сроком три месяца составила 15,91%, по полугодовому вкладу – 14,98%, по годовому вкладу – 13,98%. В расчете учитываются ставки по вкладам без спецусловий на сумму 100 тысяч рублей, уточняется в сообщении. В настоящее время средний размер ставок на 0,7-2,7 процентных пункта ниже уровней годовой давности, когда средние ставки составляли 16,6%, 17,15% и 16,92% соответственно, добавили там. "С момента последнего заседания Банка России в июле, где было решено снизить ставку на 2 процентных пункта, до 18%, доходность вкладов упала во всех 20 крупнейших по объему средств банках (на 1,37-1,59 процентных пункта). По вкладам со сроком до года включительно не осталось предложений со ставками выше ключевой. Максимальная ставка среди крупных банков предлагается по трехмесячному вкладу – 18%", - заключается в сообщении.
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
финансы, банки
Экономика, Финансы, Банки
