https://1prime.ru/20250815/finuslugi-860769074.html

Средняя ставка по годовому вкладу в банках упала ниже 14 процентов

Средняя ставка по годовому вкладу в банках упала ниже 14 процентов - 15.08.2025, ПРАЙМ

Средняя ставка по годовому вкладу в банках упала ниже 14 процентов

Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших российских банках по объему средств населения стала ниже 14%, упав на уровни мая-июня 2024 года, сообщает... | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T15:59+0300

2025-08-15T15:59+0300

2025-08-15T15:59+0300

экономика

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/78/841427821_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_394b1832b7819c5ee81cf82830978bf3.jpg

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Средняя ставка по годовому вкладу в 20 крупнейших российских банках по объему средств населения стала ниже 14%, упав на уровни мая-июня 2024 года, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Ставки по вкладам продолжают обновлять минимумы. Так, на неделе с 11 по 15 августа средние ставки по вкладам на три месяца в топ-20 банках впервые с конца июля 2024 года опустились ниже 16%. Ставки по вкладам на шесть месяцев опустились ниже 15%, на год – ниже 14%, упав на уровни мая-июня 2024 года", - говорится в сообщении. Согласно данным индекса вкладов, рассчитываемого маркетплейсом "Финуслуги" по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения, по состоянию на 15 августа 2025 года средняя ставка по вкладу со сроком три месяца составила 15,91%, по полугодовому вкладу – 14,98%, по годовому вкладу – 13,98%. В расчете учитываются ставки по вкладам без спецусловий на сумму 100 тысяч рублей, уточняется в сообщении. В настоящее время средний размер ставок на 0,7-2,7 процентных пункта ниже уровней годовой давности, когда средние ставки составляли 16,6%, 17,15% и 16,92% соответственно, добавили там. "С момента последнего заседания Банка России в июле, где было решено снизить ставку на 2 процентных пункта, до 18%, доходность вкладов упала во всех 20 крупнейших по объему средств банках (на 1,37-1,59 процентных пункта). По вкладам со сроком до года включительно не осталось предложений со ставками выше ключевой. Максимальная ставка среди крупных банков предлагается по трехмесячному вкладу – 18%", - заключается в сообщении.

https://1prime.ru/20250815/stavka-860766852.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки