Флаг России должен быть снова представлен у мемориала летчикам в Фэрбенксе - 15.08.2025, ПРАЙМ
Флаг России должен быть снова представлен у мемориала летчикам в Фэрбенксе
2025-08-15T05:30+0300
2025-08-15T05:30+0300
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Флаг России должен снова быть представлен у мемориала летчикам ленд-лиза Аляска-Сибирь в Фэрбенксе, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра Анна Верная, выразив надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддержат инициативу. "Флаг России должен быть снова представлен у монумента летчикам ленд-лиза Аляска-Сибирь в Фэрбенксе. Мы не хотим расходиться, мы хотим жить одной семьей", - заявила она. Город Фэрбенкс имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
05:30 15.08.2025
 
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Флаг России должен снова быть представлен у мемориала летчикам ленд-лиза Аляска-Сибирь в Фэрбенксе, заявила РИА Новости директор Русского культурного центра Анна Верная, выразив надежду, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддержат инициативу.
"Флаг России должен быть снова представлен у монумента летчикам ленд-лиза Аляска-Сибирь в Фэрбенксе. Мы не хотим расходиться, мы хотим жить одной семьей", - заявила она.
Город Фэрбенкс имеет историческое значение для США и России. Из этого города во время Второй мировой войны доставлялись грузы в СССР в рамках ленд-лиза, там расположен памятник советским и американским летчикам.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
 
