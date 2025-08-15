https://1prime.ru/20250815/flightradar24-860764293.html
Российский Ил-76 прибыл на Аляску, где пройдет встреча Путина и Трампа
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в американском штате Аляска, где в пятницу пройдет встреча президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным портала, самолет приземлился около 13.50 мск. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
