Российский Ил-76 прибыл на Аляску, где пройдет встреча Путина и Трампа - 15.08.2025
Российский Ил-76 прибыл на Аляску, где пройдет встреча Путина и Трампа
2025-08-15T14:25+0300
2025-08-15T14:25+0300
россия
аляска
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в американском штате Аляска, где в пятницу пройдет встреча президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24. Согласно данным портала, самолет приземлился около 13.50 мск. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
аляска
россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
РОССИЯ, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
14:25 15.08.2025
 
Российский Ил-76 прибыл на Аляску, где пройдет встреча Путина и Трампа

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский самолет Ил-76 прибыл на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в американском штате Аляска, где в пятницу пройдет встреча президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, следует из данных портала Flightradar24.
Согласно данным портала, самолет приземлился около 13.50 мск.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Макрон и Зеленский договорились о встрече после саммита Путина и Трампа
РОССИЯ Аляска Владимир Путин Дональд Трамп Юрий Ушаков
 
 
