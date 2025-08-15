ФНС разъяснила порядок освобождения хозпостроек от налогообложения

https://1prime.ru/20250815/fns-860760358.html

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила порядок освобождения от налогообложения хозяйственных построек на личных земельных участках: льгота применяется только к одной постройке площадью не более 50 квадратных метров, расположенной на участке, говорится в сообщении ведомства. "Хозяйственные постройки, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости, площадью не более 50 квадратных метров не облагаются налогом на имущество физических лиц. В их число могут входить сооружения и строения вспомогательного использования, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд. Например, сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы", - говорится в сообщении. "Льгота применяется для одной хозпостройки, расположенной на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. При этом она не должна использоваться в предпринимательской деятельности", - уточняет ФНС. Как правило, льгота применяется в беззаявительном порядке. ФНС получает из Росреестра информацию о принадлежащих налогоплательщикам объектах недвижимости и начисляет налоги сразу с учетом всех положенных им льгот. При этом ведомство напоминает, что отделены муниципалитеты могут расширять льготы по имущественным налогам. Например, увеличить число построек на одном участке, которые освобождаются от налогообложения или увеличить предельную площадь объектов для применения льготы. Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно на сайте ФНС России, в сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

