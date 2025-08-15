Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
15.08.2025
Технологические компании стали больше тратить на охрану своих руководителей
2025-08-15T11:37+0300
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Крупные технологические компании стали больше тратить на охрану своих руководителей, сообщает газета Financial Times. "Бюджеты на обеспечение безопасности генеральных директоров 10 крупных технологических компаний, проанализированных Financial Times, в 2024 году выросли до более чем 45 миллионов долларов. Alphabet, Amazon, Meta (ее деятельность запрещена в России как экстремистская – ред.), Nvidia и Palantir увеличили свой бюджет на обеспечение безопасности более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в материале. Газета связывает эту тенденцию с поддержкой интернет-пользователей в адрес Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве директора страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона, а также со стрельбой в штаб-квартире в одном из офисных зданий в Нью-Йорке в июле. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" (deny, defend, depose) - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, нежелающих выплачивать компенсации. В поддержку Манджоне собирали денежные средства, в онлайн-магазинах появились товары с отсылкой к резонансному убийству. В конце июля портал Business Insider сообщал, что американские корпорации усиливают свою охрану после стрельбы в одном из бизнес-центров в Нью-Йорке, в результате которой погибли несколько человек, в том числе старший управляющий директор инвестиционного гиганта Blackstone Уэсли ЛеПатнер.
11:37 15.08.2025
 
Технологические компании стали больше тратить на охрану своих руководителей

FT: технологические компании стали больше тратить на охрану своих руководителей

© РИА Новости . Дмитрий ГорностаевВид на небоскребы центральной части Манхэттена
Вид на небоскребы центральной части Манхэттена - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Горностаев
МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Крупные технологические компании стали больше тратить на охрану своих руководителей, сообщает газета Financial Times.
"Бюджеты на обеспечение безопасности генеральных директоров 10 крупных технологических компаний, проанализированных Financial Times, в 2024 году выросли до более чем 45 миллионов долларов. Alphabet, Amazon, Meta (ее деятельность запрещена в России как экстремистская – ред.), Nvidia и Palantir увеличили свой бюджет на обеспечение безопасности более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом", - отмечается в материале.
Газета связывает эту тенденцию с поддержкой интернет-пользователей в адрес Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве директора страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона, а также со стрельбой в штаб-квартире в одном из офисных зданий в Нью-Йорке в июле.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" (deny, defend, depose) - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, нежелающих выплачивать компенсации. В поддержку Манджоне собирали денежные средства, в онлайн-магазинах появились товары с отсылкой к резонансному убийству.
В конце июля портал Business Insider сообщал, что американские корпорации усиливают свою охрану после стрельбы в одном из бизнес-центров в Нью-Йорке, в результате которой погибли несколько человек, в том числе старший управляющий директор инвестиционного гиганта Blackstone Уэсли ЛеПатнер.
