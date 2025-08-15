https://1prime.ru/20250815/gaz-860749243.html

Биржевые цены на газ в Европе растут в пятницу утром

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром увеличиваются чуть менее чем на 1%, примерно до 391 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 389,1 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.39 мск их стоимость составляет 390,6 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 388 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, уже неделю эти котировки остаются в узком диапазоне под уровнем 400 долларов. А еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

