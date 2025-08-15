https://1prime.ru/20250815/genprokuratura-860767424.html

Генпрокуратура направила иск к Банку Латвии и его представительству

Генпрокуратура направила иск к Банку Латвии и его представительству - 15.08.2025, ПРАЙМ

Генпрокуратура направила иск к Банку Латвии и его представительству

Генеральная прокуратура РФ направила иск к Банку Латвии, частному латвийскому банку Rietumu Banka, его российскому представительству, латвийской RB Investments, | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T15:16+0300

2025-08-15T15:16+0300

2025-08-15T15:16+0300

экономика

финансы

банки

москва

латвия

росимущество

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859679376_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_61de296662fb40c5d9b4e4c51829f3a1.jpg

МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ направила иск к Банку Латвии, частному латвийскому банку Rietumu Banka, его российскому представительству, латвийской RB Investments, московскому "КИ ИНВЕСТ" с требованием обратить в доход государства 100% ООО "КИ ИНВЕСТ", через которое средства выводятся за рубеж, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Ответчиками по иску, поданному в Арбитражный суд Москвы, выступают AO "Rietumu Banka", представительство банка АО "Риетуму Банка" (Латвия) в Москве, Банк Латвии, ООО "КИ ИНВЕСТ" и ООО "RB Investments". В качестве третьих лиц указаны Банк России, Росимущество и ГУП "Московский центр международного сотрудничества". Как следует из искового заявления Генпрокуратуры, ведомству удалось установить факты противоправного изъятия российской госсобственности, а также "ведения подрывной деятельности в отношении экономического суверенитета России, совершаемых Латвийской Республикой и аффилированной с ней финансовой организацией Rietumu Banka". В надзорном ведомстве отмечают, что особо активную роль в стремлении Запада нанести России "стратегическое поражение" играют страны Прибалтики. Так, в Латвии был принят закон "О действиях с недвижимым имуществом, необходимым для предотвращения угроз национальной безопасности", инициированный комиссией сейма по нацбезопасности. Следствием этого стала "противоправная экспроприация" принадлежащего России комплекса "Дом Москвы", расположенного на площади 4482 квадратных метра в Риге на улице Марияс. "Дом Москвы" был создан как центр культурно-гуманитарного сотрудничества, владельцем является департамент городского имущества Москвы. Однако, сообщается в иске, департаменту было отказано в возможности обжаловать действия латвийский властей, которые можно квалифицировать, согласно международному праву, как экспроприацию собственности. "При этом латвийским государством открыто в публичном пространстве сделано заявление о том, что вырученные средства от продажи "Дома Москвы" будут направлены на финансирование киевского режима для ведения боевых действий против России", - подчеркивается в документе. К антироссийской политике латышских властей, заявляют в Генпрокуратуре, присоединился банк Rietumu Banka, приоритетным направлением политики которого стала поддержка ВСУ через сбор средств в рамках международных благотворительных программ. В этих целях банк задействовал учрежденный им в 2007 году в Латвии фонд Nakotnes Atblasta Fonds (Фонд поддержки будущего). Кроме того, Rietumu Banka, говорится в иске, в феврале 2022 года заблокировал средства Московского центра международного сотрудничества более чем на 81 тысячу долларов, объяснив это соблюдением санкционных требований. Надзорное ведомство также выяснило, что латвийский банк через дочернюю фирму RB Investments SIA контролирует московскую компанию "КИ ИНВЕСТ", скрыв при этом свою аффилированность с ней. Между тем, "КИ ИНВЕСТ" выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку. Это земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров). Все они расположены в Москве и Подмосковье. Банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход экономических мер. Для этого использовался кредитный договор от 2016 года, выплаты долга по которому продлевались до 2030 года. Как установили прокуроры, с 2022 по 2024 год ООО "КИ ИНВЕСТ" вывело за границу 806 300 евро, а также чуть более 30,2 миллиона рублей. Общая сумма составила 105 292 317 рублей. Согласно анализу, общая сумма задолженности к февралю 2025 года (дата продления срока выплаты до 2030 года) составила 21 485 531 евро, или 2 159 276 597 рублей по курсу ЦБ РФ, что позволяет банку продолжать свою противоправную деятельность по выводу денежных средств за рубеж. "В связи с этим единственным способом восстановления нарушенных прав государства, его защиты от продолжения противоправной деятельности ответчиками и ее пресечения является изъятие в соответствии со ст. 12, 169 ГК РФ принадлежащих иностранному банку Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments SIA (Латвия) 100% долей в уставном капитале ООО "КИ ИНВЕСТ", которое используется в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным интересам", - подчеркивается в иске. Генеральная прокуратура РФ потребовала признать недействительной сделкой кредитный договор между Rietumu Banka и ООО "КИ ИНВЕСТ"; признать недействительными ряд сделок 2022-2025 годов по перечислению 105 292 317 рублей; взыскать в пользу РФ 100% долей в уставном капитале "КИ ИНВЕСТ" и эту сумму. В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просит наложить арест на все доли, движимое имущество, ценные бумаги и акции "КИ ИНВЕСТ", Rietumu Banka" представительства банка АО "Риетуму Банка" в Москве.

https://1prime.ru/20250815/aktivy-860751499.html

москва

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, латвия, росимущество, всу