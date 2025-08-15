https://1prime.ru/20250815/gosuslugi-860765358.html
МВД напомнило о схемах мошенников со входом на "Госуслуги"
2025-08-15T14:47+0300
мошенничество
мвд
мошеннические схемы
мошенники
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/24/839432472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_39fb01a901134da0d920f42326e85d6a.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Уведомления о входе в учетную запись на портале "Госуслуги" направляют на привязанную к аккаунту почту, только если пользователь сам на них подписался, по смс и в мессенджерах такие "уведомления" присылают только мошенники, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Будьте внимательны, "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учётную запись, только если вы сами подписались на них в разделе "Безопасность" на портале. В этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к "Госуслугам", приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru", - говорится в сообщении. Правоохранители уточняют, что по смс и тем более в мессенджерах такая информация не отправляется.
https://1prime.ru/20250815/mvd-860757912.html
мвд, мошеннические схемы, мошенники, технологии
