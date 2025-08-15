https://1prime.ru/20250815/iena-860744843.html

Иена дорожает к доллару в пятницу

Иена дорожает к доллару в пятницу

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару повышается в пятницу утром после выхода предварительной оценки ВВП Японии во втором квартале, данные могут оказать влияние на скорое повышение учетной ставки Центробанком страны, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.29 мск курс доллара к иене опускался до 147,09 иены со 147,83 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1663 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1649 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 98,04 пункта. В пятницу была опубликована предварительная оценка ВВП Японии. Согласно данным правительства страны, показатель в прошлом квартале увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Прогнозировался рост показателя на 0,4%. ВВП Японии к предшествовавшему кварталу вырос на 0,3%, что сильнее ожиданий увеличения на 0,1%. "Неожиданно сильные показатели ВВП Японии во втором квартале подкрепляют аргументы в пользу повышения процентной ставки Банка Японии в ближайшей перспективе, предоставляя информацию о том, что внутренний спрос остается стабильным, несмотря на повышение импортных пошлин со стороны США ", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura).

