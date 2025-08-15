Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иена дорожает к доллару в пятницу - 15.08.2025
Иена дорожает к доллару в пятницу
Иена дорожает к доллару в пятницу - 15.08.2025, ПРАЙМ
Иена дорожает к доллару в пятницу
Стоимость иены к доллару повышается в пятницу утром после выхода предварительной оценки ВВП Японии во втором квартале, данные могут оказать влияние на скорое... | 15.08.2025
2025-08-15T08:34+0300
2025-08-15T08:34+0300
экономика
иена
доллар
рынок
банк японии
https://cdnn.1prime.ru/img/83210/67/832106705_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_433903c9d7e6a42ce6e14c9f532b3221.jpg
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару повышается в пятницу утром после выхода предварительной оценки ВВП Японии во втором квартале, данные могут оказать влияние на скорое повышение учетной ставки Центробанком страны, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.29 мск курс доллара к иене опускался до 147,09 иены со 147,83 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1663 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1649 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 98,04 пункта. В пятницу была опубликована предварительная оценка ВВП Японии. Согласно данным правительства страны, показатель в прошлом квартале увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Прогнозировался рост показателя на 0,4%. ВВП Японии к предшествовавшему кварталу вырос на 0,3%, что сильнее ожиданий увеличения на 0,1%. "Неожиданно сильные показатели ВВП Японии во втором квартале подкрепляют аргументы в пользу повышения процентной ставки Банка Японии в ближайшей перспективе, предоставляя информацию о том, что внутренний спрос остается стабильным, несмотря на повышение импортных пошлин со стороны США ", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura).
иена, доллар, рынок, банк японии
Экономика, иена, доллар, Рынок, Банк Японии
08:34 15.08.2025
 
Иена дорожает к доллару в пятницу

Стоимость иены к доллару растет после выхода данных о ВВП Японии

© Investing.com Иена
Иена
© Investing.com
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару повышается в пятницу утром после выхода предварительной оценки ВВП Японии во втором квартале, данные могут оказать влияние на скорое повышение учетной ставки Центробанком страны, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.29 мск курс доллара к иене опускался до 147,09 иены со 147,83 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1663 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1649 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 98,04 пункта.
В пятницу была опубликована предварительная оценка ВВП Японии. Согласно данным правительства страны, показатель в прошлом квартале увеличился на 1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Прогнозировался рост показателя на 0,4%.
ВВП Японии к предшествовавшему кварталу вырос на 0,3%, что сильнее ожиданий увеличения на 0,1%.
"Неожиданно сильные показатели ВВП Японии во втором квартале подкрепляют аргументы в пользу повышения процентной ставки Банка Японии в ближайшей перспективе, предоставляя информацию о том, что внутренний спрос остается стабильным, несмотря на повышение импортных пошлин со стороны США ", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura).
 
Заголовок открываемого материала