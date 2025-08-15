https://1prime.ru/20250815/il-96-860739845.html

Самолет Ил-96 совершил прямой перелет из Москвы в Анкоридж

Самолет Ил-96 совершил прямой перелет из Москвы в Анкоридж - 15.08.2025, ПРАЙМ

Самолет Ил-96 совершил прямой перелет из Москвы в Анкоридж

Российский самолет совершил прямой перелет из Москвы в Анкоридж, преодолев 7971 километров и линию перемены дат, передает корреспондент РИА Новости. | 15.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-15T04:45+0300

2025-08-15T04:45+0300

2025-08-15T04:45+0300

россия

экономика

сша

рф

аляска

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860739845.jpg?1755222329

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг - ПРАЙМ. Российский самолет совершил прямой перелет из Москвы в Анкоридж, преодолев 7971 километров и линию перемены дат, передает корреспондент РИА Новости. На борту Ил-96 - российские журналисты, которые будут освещать встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Полет длился 9 часов 40 минут, самолет летел вдоль берега. Почти все время полет проходил на территории России, на территории США - только 1 час 50 минут. При этом самолет вылетел из Москвы 14 августа днем и после пересечения линии перемены дат и почти 10 часов полета приземлился на Аляске - на час раньше по местному времени, чем вылетел из российской столицы. "Возвращение во времени" во время полёта символично совпадает с его поводом - проведением российско-американского саммита, знаменующего этап в восстановлении отношений между Россией и США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 22.30 мск. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.

сша

рф

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рф, аляска, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, мид рф, мид