Биржи Европы в пятницу преимущественно растут

МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно поднимаются, в ходе торгов британский FTSE 100 достиг нового рекордного значения, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 12.18 мск французский CAC 40 увеличивался на 0,79%, до 7 932,62 пункта, немецкий DAX - на 0,4%, до 24 464,51 пункта. Британский FTSE 100 в то же время снижался на 0,02%, до 9 175,45 пункта. При этом ранее в ходе торгов показатель достиг нового рекорда, поднявшись до 9 225,15 пункта. Инвесторы продолжают оценивать финансовые показатели компаний. Акции производителя ювелирных изделий Pandora в Лондоне снижаются примерно на 13% после публикации отчетности. Так, во втором квартале выручка компании выросла на 4%, до 7,075 миллиарда датских крон (1,1 миллиарда долларов). Показатель находится ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших его на уровне 7,17 миллиарда датских крон (1,12 миллиарда долларов), мнение которых приводит агентство Рейтер. В пятницу внимание рынков сосредоточено и на политических новостях. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров начнется на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.

